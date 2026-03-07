Βόλεϊ Γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Πανιώνιος, 3-1 τον ΑΟ Θήρας, βίντεο

Στο κατάμεστο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας, με οπαδούς και των δύο ομάδων και φίλους του αθλήματος, σε μια πραγματική γιορτή για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, η ομάδα της Νέας Σμύρνης πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε με 3-1 του ΑΟ Θήρας και μετά το Super Cup πανηγύρισε και το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του.Ο ΑΟ Θήρας στον τέταρτο τελικό της ιστορίας του, πάλεψε, προσπάθησε, παρόλο που βρέθηκε να χάνει με 2-0 και ο αντίπαλος του είχε δύο ματς μπόλ, μείωσε το σκορ και έκανε τα πάντα για να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, φεύγοντας από τη Χαλκίδα με ψηλά το κεφάλι.Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου, του πρόεδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Κυριάκου Γιαννόπουλου, οι δύο ομάδες πρωταγωνίστησαν σ’ ένα συγκλονιστικό αγώνα.Στα δύο πρώτα σετ ο Πανιώνιος ήταν εντυπωσιακός πάνω στο φιλέ (8 μπλοκ στο πρώτο σετ, 6 στο δεύτερο) και μετά τον 10ο πόντο κατάφεραν να χτίσει μεγάλες διαφορές για να τα κατακτήσει εύκολα.Ο τελικός πήρε φωτιά όταν στο τρίτο σετ ο ΑΟ Θήρας άρχισε να πιέζει στο σερβίς και παρόλο που ο Πανιώνιος πρόσθεσε άλλα 6 μπλοκ και έφτασε σε ματς μπολ (23-24, 24-25) η ομάδα των Κυκλάδων άντεξε και με μπλοκ στη Μπούσα το κατέκτησε με 27-25.Στο δ’ σετ οι κυανέρυθρες μετά το 11-13 φάνηκε να καθαρίζουν τον τελικό καθώς με επιμέρους σκορ 1-4 έφτασαν στο 12-17. Ο ΑΟΘ όμως επέστρεψε και μείωσε στον πόντο (16-17), ωστόσο στο 18-20 ο Πανιώνιος άνοιξε τη διαφορά (18-22) και η Πωλίνα Ραχίμοβα έδωσε οριστικό τέλος στην αγωνία διαμορφώνοντας το τελικό 20-25.Διαιτητές: Νίκος Φραγκάκης, Ειρήνη Μουλά, Αναπληρώτρια διαιτητής: Μαρία Τσιούλα, Τσάλεντζ ρέφερι: Λεμονιά Μουλά, Παρατηρητής αγώνα: Θέμις Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γιώργος Γεωργουλέας, Επόπτες: Παύλος Οσιπίδης, Κλεάνθης Τουκτούκας, Αναπληρώτρια επόπτης: Μαρία Κοκορομύτη, Γραμματείες: Σοφία Καρατζογλίδου, Κωνσταντίνα Μπίτσικα.Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-252ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 15-253ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 27-254ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 20-25*Οι πόντοι του Α.Ο.Θήρας προήλθαν: 5 άσσοι, 53 επιθέσεις (33% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 13 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. οι πόντοι προήλθαν: 5 άσσοι, 50 επιθέσεις (33% αποτελεσματικότητα), 22 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 1-3 (17-25, 15-25, 27-25, 20-25) σε 114΄Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Ανσαντέ 1π. (1/4επ.), Πάβισιτς 15 (12/33επ., 3 άσσοι, 50%υπ., 28%αρ.), Σιρίνινα 11 (7/13επ., 4 μπλοκ), Μάασε 19 (18/54επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 8 (7/34επ., 1 άσσος, 70%υπ., 17%αρ.), Τσιόγκα 7 (4/14επ., 3 μπλοκ) / Τσουλγαρίδου (λ. – 46%υπ., 15%αρ.), Μπαρμπαλιού 1 (1/1επ.), Θωμαΐδου, Κεραμιτσοπούλου, Μιρτσκουλάβα 4 (3/10επ., 1 άσσος).ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Γιουνούς Οτσάλ): Ριτσίσεβιτς 14π. (13/23επ., 1 μπλοκ, 35%υπ., 17%αρ.), Στοϊλκοβιτς 5 (1/4επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Βασίλεβα Ατανασίγιεβιτς 17 (12/35επ., 5 μπλοκ, 62%υπ., 24%αρ.), Ραχίμοβα 19 (16/34επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), Ζακχαίου 11 (4/13επ., 6 μπλοκ, 1 άσσος), Καρέλια 1 (0/4επ., 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ. – 38%υπ., 12%αρ.), Νομικού 2 (1/2επ., 1 μπλοκ), Χαντάβα, Λαμπρούση 8 (3/5επ., 3 μπλοκ, 2 άσσοι).ΤελικόςΑ.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Betsson 1-3 (17-25, 15-25, 27-25, 20-25)Τα αποτελέσματα των ημιτελικώνΑ’ ημιτελικός, 17.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)Β’ ημιτελικός, 20.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)Ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος δήλωσε: «Ήταν μία επιτυχημένη διοργάνωση. Αυτό οφείλεται και στα σωματεία που συμμετείχαν και από τον κόσμο. Πέρα από την Εύβοια ήρθαν οκτώ ομάδες από τη Βοιωτία. Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς και ιδιαίτερα την Allwyn, όπως και την ΕΡΤ».Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε: «Ήταν μία γιορτή του αθλητισμού, είδαμε έναν καταπληκτικό αγώνα. Συγχαρητήρια στις ομάδες και τους φιλάθλους. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι που όσοι το είδανε το χάρηκαν. Ο ελληνικός αθλητισμός βελτιώνεται και πραγματικά το γυναικείο βόλεϊ είναι στην κορυφή των γυναικείων αθλημάτων. Με τα μέτρα που έχουμε πάρει η εικόνα έχει αλλάξει συντριπτικά, τα γήπεδα γεμίζουν με φιλάθλους και η συμπεριφορά είναι καλύτερη. Η παραβατικότητα έχει μειωθεί».Η αρχηγός του Πανιωνίου Betsson Ιωάννα Καρέλια τόνισε: «Είναι μία τεράστια στιγμή για την ομάδα μας. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε εδώ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις συναθλήτριες μου, το τρόπαιο αυτό ανήκει σε όλη την ομάδα και στον κόσμο. Σήμερα είχαμε μαχητικότητα, ο προπονητής χρησιμοποίησε όλες τις αθλήτριες και εκεί κρίθηκε το ματς. Μετά τη σημερινή νίκη θα ξεκουραστούμε για λίγο και μετά θα επιστρέψουμε στη δουλειά για να επικεντρωθούμε στα πλέι-οφ. Μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα».Ο προπονητής του Α.Ο. Θήρας Μανώλης Σκουλικάρης είπε: «Ξεκινήσαμε με πολύ άγχος, υπερεκτιμήσαμε τον αντίπαλο, ενώ το πρέπει το είχε ο Πανιώνιος. Εμείς κάναμε την προσπάθεια μας, πήγαμε στον τελικό και τα κορίτσια είναι αξιέπαινα. Στο 2-1 πίστεψα ότι θα κερδίσουμε το κύπελλο, αλλά ο Πανιώνιος έχει μερικές αθλήτριες υψηλού επιπέδου, έβγαλε και μερικές πολύ καλές άμυνες και δίκαια κέρδισαν. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που βρεθήκαμε στον τελικό και πλέον συνεχίζουμε για να βγούμε στην τετράδα».Ο προπονητής του Πανιωνίου Betsson Γιουνούς Οτσάλ ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα και αυτή η ομάδα αξίζει πολλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει. Είναι μαγικό, με την ΑΕΚ κατακτήσαμε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας της, τώρα με τον Πανιώνιο κατακτήσαμε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας μας, είναι απίθανο το συναίσθημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θέλω να κερδίσω ακόμη περισσότερα».Η κεντρική του Πανιωνίου Betsson Τζίνα Λαμπρούση τόνισε: «Είναι κάτι ξεχωριστό το σημερινό, το ευχαριστηθήκαμε όλο. Είναι ξεχωριστό το κύπελλο, εδώ μετράει η ψυχή, να πασχίσεις, να τα δώσεις όλα και να πάρεις το τρόπαιο. Όταν ξεκινούσα το βόλεϊ σίγουρα δεν περίμενα ότι θα έφτανε μία μέρα που θα ήμουν πρώτη στις κατακτήσεις κυπέλλων. Είναι σίγουρα ξεχωριστό, όπως και και κάθε τίτλος που έχω κατακτήσει. Ο Πανιώνιος χτίστηκε για αυτούς τους αγώνες και ανυπομονώ τώρα να ξεκινήσουν τα πλέι οφ του πρωταθλήματος».