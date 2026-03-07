Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΑΕΚ, Άρη, μπάσκετ και ξένα πρωταθλήματα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΑΕΚ, Άρη, μπάσκετ και ξένα πρωταθλήματα
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και Άρης-Ατρόμητος για την Super League.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται για τα πλέι οφ της Basketball League γυναικών, ενώ Πανιώνιος και Καλαμάτα παίζουν για την άνοδο στην Super League.
Αναλυτικά:
14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάνσφιλντ – Άρσεναλ FA Cup
15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μαγιόρκα La Liga
15:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Μύκονος Betsson GBL
16:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λειψία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Άρης – Ατρόμητος Super League Novasports 1HD
17:15 Λεβάντε – Τζιρόνα La Liga
17:30 Novasports Extra 1 Γκρόνινγκεν – Άγιαξ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Μαρούσι GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος GBL
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Prime Κολωνία – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Τσέλσι FA Cup
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Άλκμααρ Eredivisie
21:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Λίλι Τάγκερ Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Νασρ – Νέομ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α. Ο. Θήρας – Πανιώνιος ΓΣΣ Τελικός Κυπέλλου Βόλεϊ γυναικών
21:30 Novasports 3HD Μπόχουμ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
21:30COSMOTE SPORT 9 HD Νάπολι – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Πίζα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2026 85 (Γερμανία, Αμβούργο)
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι FA Cup
