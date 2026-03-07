Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Πού θα δείτε ΑΕΚ, Άρη, μπάσκετ και ξένα πρωταθλήματα
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα παιχνίδια ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και Άρης-Ατρόμητος για την Super League.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται για τα πλέι οφ της Basketball League γυναικών, ενώ Πανιώνιος και Καλαμάτα παίζουν για την άνοδο στην Super League.

Αναλυτικά: 

14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάνσφιλντ – Άρσεναλ FA Cup

15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Κόμο Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Μύκονος Betsson GBL

16:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Άρης – Ατρόμητος Super League Novasports 1HD

17:15 Λεβάντε – Τζιρόνα La Liga

17:30 Novasports Extra 1 Γκρόνινγκεν – Άγιαξ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Μαρούσι GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος GBL

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports Prime Κολωνία – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Τσέλσι FA Cup

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Άλκμααρ Eredivisie

21:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Λίλι Τάγκερ Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Νασρ – Νέομ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α. Ο. Θήρας – Πανιώνιος ΓΣΣ Τελικός Κυπέλλου Βόλεϊ γυναικών

21:30 Novasports 3HD Μπόχουμ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

21:30COSMOTE SPORT 9 HD Νάπολι – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2026 85 (Γερμανία, Αμβούργο)

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι FA Cup
