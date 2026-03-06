Βαρέθηκε να πληρώνει πρόστιμα στην Euroleague ο Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της», δείτε βίντεο

Ergin Ataman: "Hakemler üzerinden konuştuğum için 10 bin Euro para cezası geldi. Ben zaten EuroLeague'in sponsorlarından biriyim. İsrail'de 10 bin kişi bana küfretti ancak kulüp olarak daha az ceza aldılar. Demek ki Ergin Ataman'ın gücü daha fazla."pic.twitter.com/NBkpt1ALdG — Euroleague Time (@euroleague_time) March 6, 2026

Ελπίζω ότι με τη συμμετοχή του NBA Europe, η EuroLeague, θα γίνει ένας πολύ πιο σοβαρός οργανισμός.Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο σήμερα, υπάρχει ένας επίτροπος γηπέδου στους αγώνες του Champions League.Υπάρχει επίσης ένας παρατηρητής γηπέδου στους αγώνες της FIBA. Έρχονται ακόμη και πριν από τους αγώνες των εθνικών μας ομάδων για να επιβλέπουν. Το παίρνουν τόσο σοβαρά.Η EuroLeague, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται μόνο στο ίδιο το παιχνίδι. Εάν το NBA Europe και η EuroLeague συγχωνευθούν, αυτό θα ήταν επίσης μια θετική εξέλιξη.Αυτή τη στιγμή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει αποκτήσει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός εδώ.Τα αθλήματα παρακολουθούνται πολύ στενά στην Τουρκία.Φυσικά, όταν οι σύλλογοι και οι προπονητές μας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει σοβαρή αντίδραση».