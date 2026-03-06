Βαρέθηκε να πληρώνει πρόστιμα στην Euroleague ο Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της», δείτε βίντεο
Σε συνέντευξή του σε τουρκικό μέσο ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού εξέφρασε το παράπονό του για τα συνεχόμενα χρηματικά πρόστιμα που αναγκάζεται να καταβάλει στη Euroleague

Ο Εργκίν Αταμάν πραγματοποίησε συνέντευξη στο «Trt Spor» και μίλησε για την EuroLeague και τα πρόστιμα που το επιβάλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τη συμπεριφορά του.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε πως στο πρόσφατο εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, κλήθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ και στη συνέχεια τόνισε πως «Έχω γίνει χορηγός της EuroLeague με τόσα πρόστιμα».

Επιπλέον πρόσθεσε πως ελπίζει με τη συμμετοχή του NBA Europe,να γίνει ένας πολύ πιο σοβαρός οργανισμός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Μου επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ επειδή μίλησα εναντίον των διαιτητών. Είμαι ήδη ένας από τους χορηγούς της EuroLeague.

Στο Ισραήλ, 10.000 άνθρωποι με έβριζαν, αλλά η Μακάμπι έλαβε ελαφρύτερη ποινή.

Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή του Εργκίν Αταμάν είναι μεγαλύτερη. Μάλλον έτσι το βλέπει η EuroLeague.

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου της EuroLeague βασίζονται, φυσικά, σε ένα νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι ότι η EuroLeague δεν διορίζει εξουσιοδοτημένο άτομο για να επιβλέπει την οργάνωση των αγώνων.

Οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές. Οι διαιτητές επικεντρώνονται αποκλειστικά στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις.

Σε έναν οργανισμό με τόσο σημαντική επένδυση, ένας αξιωματούχος της EuroLeague θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αποτρέψει αυτά τα πράγματα.

Για παράδειγμα, ζητήματα όπως πανό ή προσβλητική γλώσσα... Δεν τα αποτρέπουν αυτά τα πράγματα.

Αντίθετα, απλώς επιβάλλουν ποινές που βασίζονται αποκλειστικά στους δικούς τους πειθαρχικούς κανονισμούς. Κατά συνέπεια, όσοι επηρεάζονται αρνητικά διαμαρτύρονται σοβαρά.

Ελπίζω ότι με τη συμμετοχή του NBA Europe, η EuroLeague, θα γίνει ένας πολύ πιο σοβαρός οργανισμός.

Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο σήμερα, υπάρχει ένας επίτροπος γηπέδου στους αγώνες του Champions League.

Υπάρχει επίσης ένας παρατηρητής γηπέδου στους αγώνες της FIBA. Έρχονται ακόμη και πριν από τους αγώνες των εθνικών μας ομάδων για να επιβλέπουν. Το παίρνουν τόσο σοβαρά.

Η EuroLeague, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται μόνο στο ίδιο το παιχνίδι. Εάν το NBA Europe και η EuroLeague συγχωνευθούν, αυτό θα ήταν επίσης μια θετική εξέλιξη.

Αυτή τη στιγμή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει αποκτήσει πολύ υψηλή τηλεθέαση. Υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός εδώ.

Τα αθλήματα παρακολουθούνται πολύ στενά στην Τουρκία.

Φυσικά, όταν οι σύλλογοι και οι προπονητές μας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει σοβαρή αντίδραση».

