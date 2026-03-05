Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Στον τελικό του Κυπέλλου βόλεϊ γυναικών ο ΑΟ Θήρας, 3-0 τον ΠΑΟΚ, βίντεο
Ο ΑΟ Θήρας προκρίθηκε στον τελικό του Final-4 της Χαλκίδας και θα παίξει με Ολυμπιακό ή Πανιώνιο το Σάββατο για την κούπα
Ο ΑΟ Θήρας μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ, προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του στον τελικό του Κυπέλλου γυναικών και πλέον περιμένει να μάθει ποιον από τους Ολυμπιακό, Πανιώνιο Betsson θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου (8/3, 21:00) στη Χαλκίδα.
Η ομάδα της Σαντορίνης κυριάρχησε πάνω στο φιλέ (50% έναντι 30% στην επίθεση και 12-3 τα μπλοκ), την ώρα που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις.
Ο τελικός ξεκίνησε με τον ΑΟ Θήρας να κυριαρχεί απόλυτα στο πρώτο σετ μετά το 10-9. Εκεί η Σιρίνινα πήρε την αλλαγή, η Πάβισιτς πήγε στο σερβίς και έφυγε όταν το σκορ είχε φτάσει στο 16-9. Η Κροάτισα δημιούργησε πολλά προβλήματα στην υποδοχή του ΠΑΟΚ που κόλλησε επιθετικά και δεν μπόρεσε να βγάλει επι τη ουσίας αντίδραση καθώς με τη Σαντορίνη να συνεχίζει να πιέζει στο σερβίς και να είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην επίθεση το σετ έκλεισε στο 25-13 (με νέο εξαιρετικό σερί στο σερβίς από τη Γενιτσαρίδη)!
Στο δεύτερο σετ ο Δικέφαλος βελτίωσε την εικόνα του και προηγήθηκε με 5-7, με τον ΑΟΘ να ισοφαρίζει στο 9-9 (άουτ Κότσιτς) και τις δύο ομάδες να φτάνουν στο 14-14. Τα σερβίς της Γενιτσαρίδη κςι πάλι δημιούργησαν προβλήματα στην υποδοχή του ΠΑΟΚ με τη Σαντορίνη να τρέχει σερί 5-0 για το 19-14. Τα κορίτσια από τις Κυκλάδες διατήρησαν το +5 μέχρι το 21-16, με τις ασπρόμαυρες να μειώνουν σε 21-18 και 22-20, ωστόσο στο 23-21 το χαμένο σερβίς της Απλαδά και η κόντρα της Μάασε διαμόρφωσαν το 25-21 για το 2-0.
Ο ΑΟΘ ξεκίνησε εντυπωσιακά το γ’ σετ καθώς έφτασε γρήγορα στο +3 (4-1) με τον ΠΑΟΚ να βγάζει μια αντίδραση (6-5) και να είναι στο ματς μέχρι το 9-7. Εκεί και πάλι στο σερβίς της Γενιτσαρίδη η Σαντορίνη έχτισε τη διαφορά με το σκορ να φτάνει στο 15-7 καθώς ο Δικέφαλος δεν έβρισκε λύσεις επιθετικά με τον ΑΟΘ να φτάνει άνετα στο επιβλητικό 25-14 που σφράγισε την πρόκριση του στον τελικό.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Τσιούλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Πέρρος, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κοκορομύτη, Οσιπίδης, Γραμματεία: Μπίτσικα, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ..
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-9, 21-13, 25-13
2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-16, 25-21
3ο σετ: 8-6, 16-8, 21-12, 25-14
*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-21, 25-14) σε 76′
Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Πάβισιτς 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 25% άριστες), Σιρίνινα 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Μάασε 19 (18/31 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (10/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 0% άριστες), Τσιόγκα 13 (7/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 54% υπ. – 31% άριστες), Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα.
Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 9 (8/30 επ., 1 άσσος), Τοντάι 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σίζαρ 9 (9/27 επ., 39% υπ. – 15% άριστες), Κότσιτς 3 (1/7 επ., 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ, Μπάκα 9 (9/23 επ., 41% υπ. – 12% άριστες) / Καραμπάση (λ, 78% υπ. – 56% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Απλαδά 1 (1/2 επ.), Αντύπα, Αρμουτσή, Καραφουλίδου 1 (1/2 επ.), Τσοχατζή.
