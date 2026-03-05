Από ηρωίδα των γηπέδων, κούκλα Barbie: Η Κλόε Κέλι γράφει ιστορία και εκτός γηπέδου
Η επιθετικός της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας, Κλόε Κέλι, μεταμορφώθηκε σε κούκλα Barbie

Η Κλόε Κέλι είναι γνωστή για την εκρηκτική της ταχύτητα, τα δυνατά της σουτ και, φυσικά, για τα καθοριστικά της γκολ. Η 28χρονη επιθετικός της Άρσεναλ και της Εθνικής Αγγλίας έχει γράψει το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος. Τώρα, προσθέτει άλλη μια, εντελώς διαφορετική, διάκριση στο παλμαρέ της καθώς έγινε κούκλα Barbie.

Η Barbie "Role Model of the Year"
Σε ένδειξη αναγνώρισης της επιρροής της, η Mattel ανακήρυξε την Κέλι "Role Model of the Year", δημιουργώντας μια κούκλα κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή της.

«Είμαι πολύ περήφανη που έχω τη δική μου κούκλα Barbie», δήλωσε η Κέλι στο CNN, κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης για την καμπάνια στο βόρειο Λονδίνο. Παρά το γεγονός ότι είχε αγωνιστεί στο Champions League το προηγούμενο βράδυ (με την Άρσεναλ να προκρίνεται στα προημιτελικά), η Κέλι εμφανίστηκε γεμάτη ενέργεια. «Το να βλέπεις μια ποδοσφαιρίστρια να γίνεται κούκλα Barbie δείχνει ότι το άθλημά μας ήρθε για να μείνει. Έχουμε εμπνεύσει τόσους πολλούς στο γήπεδο, αλλά εκτός γηπέδου αυτό είναι τεράστιο».

Η μινιατούρα της Κέλι φοράει την εμφάνιση της Εθνικής Αγγλίας του 2025, σχεδιασμένη από τη Nike, η οποία περιλαμβάνει την χαρακτηριστική φανέλα με την κόκκινη και μπλε ρίγα, μπλε σορτσάκι και ποδοσφαιρικά παπούτσια. 


Η πρωτοβουλία "Role Model" της Barbie, που μετρά ήδη μια δεκαετία, στοχεύει στην ανάδειξη γυναικών που έκαναν τα όνειρά τους πραγματικότητα και κατέρριψαν τα στερεότυπα. Η Mattel, απομακρυνόμενη από τα στενά πρότυπα ομορφιάς του παρελθόντος, επιδιώκει πλέον την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία.

Στον χώρο του αθλητισμού, η Barbie έχει τιμήσει κορυφαίες αθλήτριες όπως η Βένους Ουίλιαμς, η Σου Μπερντ και η Έβα Σβομπόντα. Η επιλογή της Κέλι, όμως, φέρει ένα επιπλέον βάρος. Αντιπροσωπεύει τη ραγδαία άνοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα όπου το άθλημα ήταν απαγορευμένο για τις γυναίκες επί 50 χρόνια (1921-1971).

«Βλέποντας το ποδόσφαιρο και την Barbie, δύο κόσμους να συγκρούονται, δείχνει στα νεαρά κορίτσια ότι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο», τονίζει η Κέλι, η οποία έχει γίνει και υπέρμαχος του ποδοσφαίρου κοριτσιών σε επίπεδο βάσης.

Μια καριέρα γεμάτη κορυφές
Κλείσιμο
Η ποδοσφαιρική πορεία της Κέλι είναι εντυπωσιακή. Σκόραρε το νικητήριο γκολ στο Euro 2022 και το κρίσιμο πέναλτι στον τελικό του Euro 2025, χαρίζοντας στην Αγγλία δύο συνεχόμενους τίτλους. Επιστρέφοντας στην Άρσεναλ το 2025, βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το Women's Champions League μετά από 18 χρόνια ενώ ήδη φέτος, η Άρσεναλ κατέκτησε το νέο FIFA Women's Champions Cup.

«Είμαι περήφανη που βρέθηκα σε τόσες ξεχωριστές ομάδες στην καριέρα μου και που κέρδισα τεράστια τουρνουά και τρόπαια», λέει η Κέλι. «Έχω βάλει στόχο να κερδίσω πολλά περισσότερα».

