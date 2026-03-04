Πρώτος σε τριπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία και τα παιχνίδια των Δικεφάλων και του Ολυμπιακού έως το φινάλε

O ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 την Κηφισιά και είναι πλέον πρώτος σε τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ





Ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε στους 53 βαθμούς, όσους ο Ολυμπιακός και η







Σε περίπτωση ισοβαθμίας το πρώτο κριτήριο είναι το το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες και το δεύτερο η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.



Το πρόγραμμα των τριών ομάδων έως το τέλος της κανονικής περιόδου



ΠΑΟΚ

24η (8/3): Ολυμπιακός (εκτός)



26η (22/3): Βόλος (εκτός)



Ολυμπιακός

24η (8/3): ΠΑΟΚ (εντός)

26η (22/3): ΑΕΛ (εντός)





ΑΕΚ

24η (7/3): ΑΕΛ (εντός)

25η (15/3): Ατρόμητος (εκτός)

26η (22/3): Κηφισιά (εντός)



Ακολουθούν τον Απρίλιο τα playoffs όπου η κάθε ομάδα έχει τρία εντός και τρία εκτός έδρας παιχνίδια.



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ 53

2. Ολυμπιακός 53

3. ΑΕΚ 53

4. Παναθηναϊκός 42

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12



Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης - Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος - ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά