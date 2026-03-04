ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Αντρέα Τρινκιέρι

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αφίχθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όπου θα αναλάβει τα καθήκοντά του από τη νέα αγωνιστική σεζόν