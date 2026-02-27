Σπουδαία κίνηση για το Μαρούσι: Πήρε τον Τζόρνταν Γουόκερ
Ο Αμερικανός είχε συνεργαστεί με την Ηλία Παπαθεοδώρου στον Προμηθέα Πάτρας όπου είχε πετύχει 54 πόντους κόντρα στη Βίρτσμπουργκ
Σπουδαία κίνηση από το Μαρούσι που δίνει μάχη για να παραμείνει στη Stoiximan Basket League και τη νέα σεζόν.
Η ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού περιφερειακού Τζόρνταν Γουόκερ ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ηλία Παπαθεοδώρου στον Προμηθέα Πάτρας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Μαρούσι
«Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery ανακοινώνει την απόκτηση του Jordan Walker (27, 1,79), ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την περσινή θητεία του στον Προμηθέα όπου συνεργάστηκε με τον νυν προπονητή μας Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο νέος παίκτης του Αμαρουσίου ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Rytas Vilnius.
Ο Jordan γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1999 στην Νέα Υόρκη. Με ύψος 1,79 αγωνίζεται και στις δυο θέσεις της περιφέρειας. Το παιχνίδι του χαρακτηρίζεται από την έφεση που έχει στο σκοράρισμα και στην δημιουργία.
Ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του από το Seton Hall ( 2017-18), συνέχισε για δύο χρόνια (2019-21) στο Tulan και για άλλα δυο στο UAB (2021-23). Την τελευταία του σεζόν στο NCAA είχε απολογισμό 22,3 πόντους και 4,2 ασίστ.
Πρώτη φορά ως επαγγελματίας έπαιξε στη G League με τους Texas Legends, μετρώντας 20,1 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο, με το εντυπωσιακό 41% στο τρίποντο. Στη συνέχεια είχε και ένα σύντομο πέρασμα από το Πουέρτο Ρίκο και τους Osos de Manati, στους οποίους αγωνίστηκε για 6 ματς.
Πέρυσι (2024-25) έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τον Προμηθέα. Στην κανονική περίοδο του ελληνικού πρωταθλήματος κατέγραψε κατά μέσο όρο 18 πόντους, 1,6 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ και στο BCL, 23.1 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.
Κόντρα στην Βίρτσμπουργκ πέτυχε 54 πόντους στο BCL με τη φανέλα του Προμηθέα.
Κλείσιμο
Το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στην Rytas Vilnius με την οποία είχε στο λιθουανικό πρωτάθλημα 13,8 πόντους, 1,4 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και στο BCL, 12.5 πόντους,1.5 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ.
Jordan, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».
Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης