Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Champions League και το Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός για τη Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Champions League και το Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός για τη Euroleague
Ποδόσφαιρο και μπάσκετ πρωταγωνιστούν στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις
Οι αγώνες του Champions League και της Euroleague πρωταγωνιστούν στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Ο δεύτερος γύρος των Play-offs του Champions League ξεκινάει στις 19:45 με την Αταλάντα να υποδέχεται στο Μπέργκαμο τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (Cosmote Sport 7). Αργότερα στις 22:00 η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί τη Μονακό (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους τη Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport 3) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Μπενφίκα (Cosmote Sport 2).
Στο μπάσκετ η 29η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με την σημαντικότερη εξ αυτών να είναι εκείνη του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις. Οι ερυθρόλευκοι, λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό κυπέλλου, ταξιδεύουν στο Κάουνας με μοναδικό σκοπό τη νίκη που θα τους φέρει ολοένα και πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime.
Νωρίτερα στις 19:45, η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει τη Παρτίζαν (Nova Sports 4), ενώ στις 21:30 ο Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές (Nova Sports Start) και η Βίρτους Μπολόνια με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5).
Στο βόλεϊ στις 19:00 (Cosmote Sport 8) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Challenge Cup Γυναικών ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 21:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο η ρεβάνς των Play-offs στο Champions League Γυναικών μεταξύ της Βέρο και του Ολυμπιακού.
Πηγή: gazzetta.gr
Ο δεύτερος γύρος των Play-offs του Champions League ξεκινάει στις 19:45 με την Αταλάντα να υποδέχεται στο Μπέργκαμο τη Μπορούσια Ντόρτμουντ (Cosmote Sport 7). Αργότερα στις 22:00 η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί τη Μονακό (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους τη Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport 3) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Μπενφίκα (Cosmote Sport 2).
Στο μπάσκετ η 29η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 4 αναμετρήσεις, με την σημαντικότερη εξ αυτών να είναι εκείνη του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις. Οι ερυθρόλευκοι, λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό κυπέλλου, ταξιδεύουν στο Κάουνας με μοναδικό σκοπό τη νίκη που θα τους φέρει ολοένα και πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime.
Νωρίτερα στις 19:45, η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει τη Παρτίζαν (Nova Sports 4), ενώ στις 21:30 ο Ερυθρός Αστέρας θα αναμετρηθεί με την Αναντολού Εφές (Nova Sports Start) και η Βίρτους Μπολόνια με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 5).
Στο βόλεϊ στις 19:00 (Cosmote Sport 8) θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Challenge Cup Γυναικών ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 21:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο η ρεβάνς των Play-offs στο Champions League Γυναικών μεταξύ της Βέρο και του Ολυμπιακού.
- Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (19:00, Cosmote Sport 8)
- Αταλάντα - Ντόρτμουντ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (19:45, Nova Sports 4)
- Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός (20:00, Nova Sports Prime)
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports Start)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 5)
- Βέρο Μιλάνο - Ολυμπιακός (21:30, Cosmote Sport 9)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό (22:00, Cosmote Sport 5)
- Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα (22:00, Cosmote Sport 2)
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα