Γεμίζουν το Πανθεσσαλικό οι φίλαθλοι της ΑΕΚ: Πουλήθηκαν 8.000 εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες για το παιχνίδι με το Βόλο

Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει περισσότερους από 10.000 φιλάθλους της την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει πολύ δυναμική παρουσία οπαδών της στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, κάτι που επιβεβαιώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που βγήκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια.

Μέσα σε τρεις ώρες τα εισιτήρια που είχαν βγει για τις θύρες που άνοιξαν το απόγευμα της Τρίτης εξαντλήθηκαν. Πρόκειται για ένα νούμερο που φτάνει τις 8.000, δείγμα του... αμόκ που επικρατεί στους Ενωσίτες για το ταξίδι στον Βόλο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης πρόκειται να ανοίξουν κι άλλες θύρες για να τεθούν προς πώληση επιπλέον εισιτήρια, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 10.000 στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού «κιτρινίζοντας» τον Βόλο για το κυριακάτικο ματς.
