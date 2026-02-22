Στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ο Κυπελλούχος Ελλάδας, Εργκίν Αταμάν, βίντεο
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Κύπελλο Τουρκίας

Στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ο Κυπελλούχος Ελλάδας, Εργκίν Αταμάν, βίντεο

Ο Τούρκος ταξίδεψε στην χώρα του ενόψει των αγώνων της Εθνικής Τουρκίας με τη Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027

Στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ο Κυπελλούχος Ελλάδας, Εργκίν Αταμάν, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 στον τελικό του Final 8.

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας.

Για την ιστορία η Φενέρ επικράτησε 91-74 και κατέκτησε το 3ο σερί Κύπελλο!  Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο  Αταμάν έχει κατακτήσει έξι φορές το Κύπελλο Τουρκίας. 

Ο Εργκίν Αταμάν έχει αυτή την εβδομάδα υποχρεώσεις με την Εθνική Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Τουρκία παίζει  στις 27 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι και στις 2 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη με τη Σερβία. 

O Παναθηναϊκός θυμίζουμε παίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με την Παρί στο ΟΑΚΑ. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A Spor (@aspor)



Κλείσιμο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης