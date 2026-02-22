Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ο Κυπελλούχος Ελλάδας, Εργκίν Αταμάν, βίντεο
Στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ο Κυπελλούχος Ελλάδας, Εργκίν Αταμάν, βίντεο
Ο Τούρκος ταξίδεψε στην χώρα του ενόψει των αγώνων της Εθνικής Τουρκίας με τη Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-68 στον τελικό του Final 8.
Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας.
Για την ιστορία η Φενέρ επικράτησε 91-74 και κατέκτησε το 3ο σερί Κύπελλο! Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αταμάν έχει κατακτήσει έξι φορές το Κύπελλο Τουρκίας.
Ο Εργκίν Αταμάν έχει αυτή την εβδομάδα υποχρεώσεις με την Εθνική Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Τουρκία παίζει στις 27 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι και στις 2 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη με τη Σερβία.
O Παναθηναϊκός θυμίζουμε παίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με την Παρί στο ΟΑΚΑ.
Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, ο Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας.
Για την ιστορία η Φενέρ επικράτησε 91-74 και κατέκτησε το 3ο σερί Κύπελλο! Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αταμάν έχει κατακτήσει έξι φορές το Κύπελλο Τουρκίας.
Ο Εργκίν Αταμάν έχει αυτή την εβδομάδα υποχρεώσεις με την Εθνική Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Τουρκία παίζει στις 27 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι και στις 2 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη με τη Σερβία.
O Παναθηναϊκός θυμίζουμε παίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου με την Παρί στο ΟΑΚΑ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
👀 Ergin Ataman, Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalini takip etmek için Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerini aldı. pic.twitter.com/hfk3Du4wJM— A Spor (@aspor) February 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα