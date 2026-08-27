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Συνελήφθη 43χρονος στο Ρέθυμνο μετά από καταγγελία 13χρονου για σεξουαλική παρενόχληση
Συνελήφθη 43χρονος στο Ρέθυμνο μετά από καταγγελία 13χρονου για σεξουαλική παρενόχληση
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στον Ενετικό Λιμένα Ρεθύμνου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του άνδρα
Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου, μετά από καταγγελία 13χρονου για περιστατικό που σημειώθηκε στον λιμάνι.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, σε βάρος του 45χρονου υποβλήθηκε καταγγελία από τον ανήλικο για σεξουαλική παρενόχληση.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φέρεται να σημειώθηκε στον Ενετικό Λιμένα Ρεθύμνου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του άνδρα.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα «Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου», ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, σε βάρος του 45χρονου υποβλήθηκε καταγγελία από τον ανήλικο για σεξουαλική παρενόχληση.
Το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φέρεται να σημειώθηκε στον Ενετικό Λιμένα Ρεθύμνου, με τις λιμενικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του άνδρα.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα «Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου», ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
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