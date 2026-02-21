Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει δολοφονική ρίψη κροτίδας προς τη Θύρα 2 την ώρα του αγώνα με τη Μαρκό στη Νέα Σμύρνη, βίντεο

Η κυανέρυθρη ΠΑΕ με επίσημη ανακοίνωση της κατήγγειλε ότι άγνωστοι πέταξαν μια κροτίδα - δυναμίτη στη γεμάτη από κόσμο εξέδρα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μαρκό