Τούρκογλου κατά EuroLeague: «Δεν φέρνει έσοδα, αν το NBA στηρίξει οικονομικά τις ομάδες θα έχει το προβάδισμα»

Την πλήρη και ένθερμη στήριξή του στις κοινές προσπάθειες του NBA
και της FIBA για τη δημιουργία μιας νέας, κορυφαίας λίγκας στην Ευρώπη εξέφρασε ο Χέντο Τούρκογλου.
Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και βετεράνος με 15ετή καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, σε εκτενή συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu, χαρακτήρισε το πολυαναμενόμενο project του "NBA Europe" ως το «κλειδί» για να ξεπεραστεί η οικονομική στασιμότητα που μαστίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
«Το NBA θα δώσει τη λύση στην πολυπλοκότητα»
Ο Τούρκογλου τόνισε πως η εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα είναι αναγκαία για την επιβίωση και την ανάπτυξη του αθλήματος στην ήπειρο:
«Είναι ξεκάθαρο ότι το NBA προσθέτει αξία όπου κι αν εμπλακεί. Το παγκόσμιο brand, το κύρος, η οργανωτική κλίμακα και η οικονομική του δύναμη αναμφίβολα θα αντικατοπτριστούν και εδώ. Χωρίς τη συμμετοχή τους, ίσως αντιμετωπίσουμε ένα πολύ περίπλοκο μέλλον. Ήδη υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές διοργανώσεις. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αναβαθμιστεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι μέσω του NBA», εξήγησε χαρακτηριστικά.
Σκληρή κριτική στη EuroLeague: «Δέκα φορές κάτω τα έσοδα από τα έξοδα»
Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο παλαίμαχος άσος όσον αφορά το τρέχον μοντέλο της EuroLeague
, υποστηρίζοντας πως η αξία της βασίζεται αποκλειστικά στα ιστορικά της κλαμπ και όχι στην ίδια τη δομή της.
«Αν ομάδες παγκόσμιας κλάσης όπως η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές πήγαιναν σε άλλη λίγκα, θα έπαιρναν αυτή την αξία μαζί τους. Αυτή τη στιγμή, η EuroLeague δεν προσφέρει ουσιαστικά καμία σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή εσόδων. Οι σύλλογοι είναι όλο και πιο δυσαρεστημένοι. Κάνουν συμφωνίες με το Άμπου Ντάμπι για να ενισχύσουν τα οικονομικά τους».
Ο Τούρκογλου σχολίασε το σύστημα των κλειστών συμβολαίων:
«Υπάρχει σχεδόν δεκαπλάσια διαφορά ανάμεσα στο τι ξοδεύουν και στο τι βγάζουν οι σύλλογοι. Λένε ότι είναι η καλύτερη λίγκα, αλλά αυτό αφορά μόνο τις 13 ομάδες-μετόχους με συμβόλαιο τύπου Α. Ειλικρινά με εκπλήσσει που θεωρούν ακόμα τους εαυτούς τους ως την κορυφαία οργάνωση. Αν το NBA παρουσιάσει ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, οι ομάδες μας θα είναι πολύ πιο ανοιχτές στο "NBA Europe"».
Το πλάνο για αγώνες NBA και Team USA στην Τουρκία
Παράλληλα, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας αποκάλυψε τα φιλόδοξα σχέδια της χώρας του για να φιλοξενήσει κορυφαία μπασκετικά events, ακολουθώντας το παράδειγμα του Λονδίνου και του Βερολίνου (όπου, όπως ανέφερε, αγωνίστηκαν οι Γκρίζλις με τους Μάτζικ).
Σύμφωνα με τον ίδιο, στα πλάνα βρίσκονται η διεξαγωγή ενός επίσημου αγώνα NBA στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια, η φιλοξενία προπονητικών καμπ του NBA (στο Turkcell Basketball Development Center) και η οργάνωση του προπονητικού καμπ της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ (Team USA) ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA το 2027, μαζί με φιλικούς αγώνες προετοιμασίας.