Χέιζ- Ντέιβις: «Έχω κοιμηθεί έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες, θα βελτιωθώ με τον χρόνο», βίντεο
Ο Αμερικανός πέτυχε 16 πόντους με 3/5 τρίποντα σε 16 λεπτά συμμετοχής
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας και το ντεμπούτο του, ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις ανέφερε πως έχει κοιμηθεί μόλις... έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες και υπογράμμισε πως μπορεί να είναι καλύτερος στον τομέα των ριμπάουντ.
Ο Αμερικανός ήταν πολύ θετικός στο ντεμπούτο του καθώς πέτυχε 16 πόντους με 3/7 τρίποντα και 3/5 δίποντα.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:
Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε το φιλμ, να δούμε αν ακολουθήσαμε το πλάνο. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι.
Προσπαθώ να καταλάβω την άμυνα, την επίθεση, πώς να παίξω με τους συμπαίκτες μου. Αλλά αν κερδίζεις με 30 είναι καλή μέρα».
Για τη νέα του ομάδα: «Το potential και το ταλέντο είναι εκεί, στα χαρτιά ταλαντούχα ομάδα. Στόχος είναι να γίνει στο παρκέ.
Προσπαθώ να μάθω, να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις και την ηγεσία μου για να βοηθήσω, να μάθω τα συστήματα, τους παίκτες. Όσο παίζουμε σκληρά θα έχουμε την ευκαιρία κάθε βράδυ».
Για την πρώτη του εμφάνιση: «Μπορώ να τα πάω καλύτερα στα ριμπάουντ. Πρώτο μου ματς μετά από καιρό. Είναι ωραίο να παίζεις μπάσκετ. Πρέπει να βρω ρυθμό. Έχω κοιμηθεί 6 ώρες τις τελευταίες 3 μέρες.
Νυστάζω. Αφού κοιμηθώ, θα βρω τον ρυθμό μου και θα παίξω λίγο καλύτερα».
Για τον ημιτελικό: «Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Να φροντίσουμε τα σώματά μας, να ξεκουραστούμε, να φάμε, να ενυδατωθούμε, να δούμε το σταφ, να κάνουμε μασαζ, ό,τι χρειάζεται και να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο ματς».
