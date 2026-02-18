Αταμάν: «Παίξαμε τέλειο μπάσκετ», βίντεο
Απόλυτα ευχαριστημένος δήλωσε ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ και θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή την Πέμπτη (19/2, 20:00) για τη θέση του στον τελικό.
Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και στην προσέγγιση που πρέπει να έχει στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ και με απόλυτη συγκέντρωση. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση γιατί είναι παιχνίδι αποκλεισμού και πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση».
