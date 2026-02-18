Αταμάν: «Παίξαμε τέλειο μπάσκετ», βίντεο
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Αταμάν: «Παίξαμε τέλειο μπάσκετ», βίντεο

Απόλυτα ευχαριστημένος δήλωσε ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού μετά την πρόκριση της ομάδας του στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Αταμάν: «Παίξαμε τέλειο μπάσκετ», βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ και θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή την Πέμπτη (19/2, 20:00) για τη θέση του στον τελικό.

Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και στην προσέγγιση που πρέπει να έχει στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ και με απόλυτη συγκέντρωση. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση γιατί είναι παιχνίδι αποκλεισμού και πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης