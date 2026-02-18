Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out στο παιχνίδι του Champions League με τη Λεβερκούζεν
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out στο παιχνίδι του Champions League με τη Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός δίνει στις 22:00 την πρώτη μάχη στα playoffs του Champions League απέναντι στους Γερμανούς
Sold out για το παιχνίδι με τη Μπάγερν Λεβερκούζεν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 22:00 στο Καραϊσκάκη τους Γερμανούς στον 1ο αγώνα των playoffs του Champions League και στο γήπεδο δεν θα πέφτει... καρφίτσα.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-0 στον αγώνα της League Phase.
Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου στο Λεβερκούζεν.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 22:00 στο Καραϊσκάκη τους Γερμανούς στον 1ο αγώνα των playoffs του Champions League και στο γήπεδο δεν θα πέφτει... καρφίτσα.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-0 στον αγώνα της League Phase.
Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου στο Λεβερκούζεν.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα