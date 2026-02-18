Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out στο παιχνίδι του Champions League με τη Λεβερκούζεν
Ολυμπιακός Μπάγερ Λεβερκούζεν Champions League sold out

Ο Ολυμπιακός δίνει στις 22:00 την πρώτη μάχη στα playoffs του Champions League απέναντι στους Γερμανούς

Sold out για το παιχνίδι με τη Μπάγερν Λεβερκούζεν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στις 22:00 στο Καραϊσκάκη τους Γερμανούς στον 1ο αγώνα των playoffs του Champions League και στο γήπεδο δεν θα πέφτει... καρφίτσα. 

Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-0 στον αγώνα της League Phase. 

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 24 Φεβρουαρίου στο Λεβερκούζεν.

