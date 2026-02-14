Δεν πέρασε από την Λιβαδειά ο Ολυμπιακός, χωρίς νικητή το Βόλος-Άρης, τρίποντο για τον Παναιτωλικό, δείτε τα γκολ
Δεν πέρασε από την Λιβαδειά ο Ολυμπιακός, χωρίς νικητή το Βόλος-Άρης, τρίποντο για τον Παναιτωλικό, δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τον Λεβαδειακό, ο Βόλος 1-1 με τον Άρη στο Πανθεσσαλικό και ο Παναιτωλικός νίκσε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο στην 21η ημέρα της Stoiximan Super League
Με τον Ολυμπιακό να αφήνει δύο βαθμούς στη Λιβαδειά άνοιξε η 21η ημέρα της Stoiximan Super League.
H ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε στο 0-0 με τον αξιόμαχο Λεβαδειακό και μπορεί το βράδυ της Κυριακής να πέσει στην 3η θέση (εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ).
Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος άξιζε τη νίκη αλλά έμεινε στο 1-1 με τον Άρη που για μια ακόμα φορά απογοήτευσε ενώ στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός κέρδισε 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης και έκανε πολύτιμο βήμα παραμονής.
Την Κυριακή στο πρόγραμμα δεσπόζει το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στην Τούμπα ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ στη Λεωφόρο.
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει και δεν κερδίζει. Με τον Παναθηναϊκό ηττήθηκε (1-0) και με τον Λεβαδειακό έχασε δύο βαθμούς (0-0).
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και είχε και το μεγάλο πλεονέκτημα να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 42' λόγω της χαζής αποβολής του Όζμπολτ.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μόνιμα στην περιοχή του Λεβαδειακού στο 2ο μέρος αλλά γκολ δεν πέτυχε. Στα δίχτυα έστειλε την μπάλα ο Παλάσιος αλλά μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε στο 73' λόγω φάουλ του σκόρερ στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης.
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο 74' με τον Αντρέ Λουίζ. Οι Πειραιώτες πίεσαν στα λεπτά που απέμειναν αλλά δεν απέφυγαν την γκέλα.
Βόλος - Άρης 1-1
Δεν κέρδισαν για μια ακόμα αγωνιστική ο Βόλος και ο Άρης. Στο Πανθεσσαλικό οι γηπεδούχοι με τον Κώστα Μπράτσο ξανά στον πάγκο τους άξιζαν τη νίκη αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης κράτησε τον βαθμό για τον Άρη.
Ο Κάργας με αυτογκόλ στο 25' έβαλε σε θέση οδηγού τον Άρη αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική. Στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι.
Ο Μακνί σέντραρε η μπάλα βρήκε στο χέρι του Νόα Σούντμπεργκ και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι.
Στο 58' αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα (2 κίτρινες σε 4') ο Χόνγκλα. Ο Βόλος άρχισε να χάνει τις ευκαιρίες τη μια μετά την άλλη με τον Αθανασιάδη να μην δέχεται να παραβιαστεί ξανά η εστία του.
Στο 83' το σουτ του Λάμπρου σταμάτησε στο δοκάρι στην πιο κλασσική ευκαιρία του Βόλου για το 2-1.
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Πήρε φόρα ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο και πήρε πολύτιμη ανάσα στον αγώνα που δίνει για την παραμονή.
Στο 19΄ ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ του Ματσάν αλλά στο 44' ο Αστέρας ισοφάρισε με πέναλτι. Ο Λομπάτο ανέτρεψε τον Κετού μέσα στην περιοχή και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Μπαρτόλο.
Στο 2ο μέρος ο Παναιτωλικός κυριάρχησε και σφράγισε τη νίκη. Στο 64' ο Μπάτζι με προβολή πέτυχε το 2ο γκολ των γηπεδούχων και στο 81' ο Άλεξιτς με μονοκόματο βολέ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 3-1.
Η 21η αγωνιστική
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 48
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 45
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 24
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20
11. Κηφισιά 19
12. ΑΕΛ 19
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά και ΠΑΟΚ έχουν δύο αγώνες λιγότερους. ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν από έναν.
Η επόμενη αγωνιστική (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος
18:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ
19:00 Άρης-Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
