Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιγκόρ Τούντορ ως το τέλος της σεζόν
SPORTS
Τότεναμ Ιγκόρ Τούντορ

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιγκόρ Τούντορ ως το τέλος της σεζόν

Ο Κροάτης τεχνικός αντικαθιστά τον Τόμας Φρανκ, που απολύθηκε πριν τρεις ημέρες

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιγκόρ Τούντορ ως το τέλος της σεζόν
Ο Ιγκόρ Τούντορ ανέλαβε προσωρινός προπονητής της Τότεναμ, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (14/12) από τους διοικούντες τον σύλλογο του βόρειου Λονδίνου, τρεις ημέρες μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ και μετά από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα των «Σπερς».

«Καταλαβαίνω την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι σαφής. Να φέρουμε μεγαλύτερη συνέπεια στις εμφανίσεις μας και να ανταγωνιζόμαστε με πεποίθηση σε κάθε αγώνα», δήλωσε ο Κροάτης τεχνικός, αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας.



Ο Τούντορ - που το 2025 - 2016 κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ - επιλέχθηκε, καθώς φέρνει μαζί του εμπειρία από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και καλείται να προσφέρει άμεσα λύσεις σε μια κρίσιμη περίοδο για τα «Σπιρούνια», που αναζητούν σταθερότητα και ανάκαμψη μέχρι το φινάλε της Premier League.

