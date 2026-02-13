Στρακόσα: «Μας πόνεσε η ήττα στον πρώτο γύρο, χρωστάμε κάτι στον ΠΑΟΚ»

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μιλά για το Κυριακάτικο ματς στην Τούμπα, την ήττα του πρώτου γύρου και την προσωπική του αναγέννηση