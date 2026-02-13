Στρακόσα: «Μας πόνεσε η ήττα στον πρώτο γύρο, χρωστάμε κάτι στον ΠΑΟΚ»
Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μιλά για το Κυριακάτικο ματς στην Τούμπα, την ήττα του πρώτου γύρου και την προσωπική του αναγέννηση

Με το ντέρμπι κορυφής απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να πλησιάζει (Κυριακή 15/2), ο Θωμάς Στρακόσα έδωσε το στίγμα των διαθέσεων της ΑΕΚ. Ο διεθνής τερματοφύλακας, μιλώντας στα κανάλια της Novasports, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση ως τη δυσκολότερη της φετινής σεζόν, ενώ έστειλε μήνυμα πως η Ένωση έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Δικέφαλο του Βορρά.

«Μας πόνεσε ο πρώτος γύρος»
Ο Στρακόσα σημείωσε πως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή οι δύο κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, ωστόσο η ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια στον πρώτο γύρο δεν έχει ξεχαστεί.

«Θεωρώ ότι θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο ντέρμπι αυτής της σεζόν. Είμαστε σε καλή στιγμή εμείς και αυτοί. Είμαστε οι δυο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε με νόημα:
«Ξέρουμε ότι μας είχε πονέσει η ήττα στο μεταξύ μας ντέρμπι του πρώτου γύρου στην έδρα μας που δεν ήμασταν καλοί. Τους χρωστάμε και εμείς κάτι...».

Το μυστικό της φόρμας του και η Τρίπολη
Σε προσωπικό επίπεδο, ο Στρακόσα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, κάτι που ο ίδιος αποδίδει στην ψυχολογική του ισορροπία εκτός γηπέδων.

«Είμαι πολύ καλά με την οικογένειά μου και την κοπέλα μου πίσω στο σπίτι, οπότε αυτό, σε συνδυασμό με το θετικό κλίμα στην ομάδα, με βοηθάει να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό», εξήγησε.

Όσο για το ποια θεωρεί την κορυφαία του εμφάνιση φέτος; Με χιούμορ απάντησε «ελπίζω η επόμενη», αλλά ξεχώρισε το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης ως το highlight του μέχρι τώρα.
