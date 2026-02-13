Premier League: «Σκόνταψε» η Άρσεναλ και πλησίασε η Σίτι, 1-1 με την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
Premier League: «Σκόνταψε» η Άρσεναλ και πλησίασε η Σίτι, 1-1 με την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ

Η «γκέλα» των κανονιέρηδων έδωσε νέο ενδιαφέρον στην Premier League με τους Πολίτες να πλησιάζουν την πρωτοπόρο στους 4 βαθμούς

Νέo ενδιαφέρον αποκτά το πρωτάθλημα της Premier League. Στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 26ης - εμβόλιμης - αγωνιστικής η Άρσεναλ «σκόνταψε» στο «Κομιούνιτι» απέναντι στην Μπρέντφορντ (1-1) και, πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε τη διαφορά από την πρωτοπόρο στο -4.

Οι «κανονιέρηδες» βρήκαν το γκολ που τους έδωσε το προβάδισμα στο 61ο λεπτό με τον Μαντουέκε, αλλά 10 λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια με τον Λιούις-Πότερ.

Μπρέντφορντ – Άρσεναλ: 1-1 (MD26, 12/02/2026)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Τσέλσι-Λιντς 2-2 (24' Ζοάο Πέδρο, 57' Πάλμερ - 67' πέν. Ενμετσά, 73' Οκαφόρ)
Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2 (42' πέν. Εντιαγέ - 61' Ράιαν, 65' Αντλί)
Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2 (64' Γκρέι - 45'+5 Τιαό, 68' Ράμσεϊ)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1(50' Σούτσεκ - 90'+6' Σέσκο)
Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0 (89΄αυτ. Χίνσελγουντ)
Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3 (17΄,33΄ Στραντ Λάρσεν - 40΄ Μεϊμπρί, 44΄ Άντονι, 45+2΄αυτ. Λέρμα)
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0 (24΄ Σεμένιο, 30΄ Ο'Ράιλι, 39΄ Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0
Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1 (61΄ Φαν Ντάικ)
Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 1-1 (71' Λιούις-Πότερ - 61' Μαντουέκε)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Άρσεναλ 57
Μάντσεστερ Σίτι 53
Άστον Βίλα 50
Μάντσεστερ Γ. 45
Τσέλσι 44
Λίβερπουλ 42
Μπρέντφορντ 40
Μπόρνμουθ 37
Έβερτον 37
Νιούκαστλ 36
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 31
Λιντς 30
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 24
Μπέρνλι 18
Γουλβς 9
