Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Σέρβος τενίστας δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Ερυθρό Αστέρα
Στο ΣΕΦ για τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος τενίστας που ταξίδεψε στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επέστρεψε στην Αθήνα και όπως είχε δηλώσει και στη Μελβούρνη κατά την διάρκεια του Australian Open δεν θα μπορούσε να λείπει από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Νόλε είναι δηλωμένος φαν του Ερυθρού Αστέρα αλλά επειδή από τον Σεπτέμβριο μένει μόνιμα με την οικογένειά του στην Αθήνα έχει βρεθεί πολλές φορές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει τον Ολυμπιακό.
Ο Σέρβος αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του.
View this post on Instagram
We got a legend in the house 🇷🇸🎾@DjokerNole @Olympiacos_BC x @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/lVjpO0t5NB— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
