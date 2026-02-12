Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Νόβακ Τζόκοβιτς Euroleague

Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Σέρβος τενίστας δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τον Ερυθρό Αστέρα

Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ για τον αγώνα της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 

Ο Σέρβος τενίστας που ταξίδεψε στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επέστρεψε στην Αθήνα και όπως είχε δηλώσει και στη Μελβούρνη κατά την διάρκεια του Australian Open δεν θα μπορούσε να λείπει από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. 


View this post on Instagram

A post shared by 6man (@6manzone)



Ο Νόλε είναι δηλωμένος φαν του Ερυθρού Αστέρα αλλά επειδή από τον Σεπτέμβριο μένει μόνιμα με την οικογένειά του στην Αθήνα έχει βρεθεί πολλές φορές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει τον Ολυμπιακό.




Ο Σέρβος αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του.

Κλείσιμο
Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες


Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες
Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης