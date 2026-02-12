Ο Αντετοκούνμπο γίνεται... ζελεδάκι: Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του «Greek Freak»
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς ζελεδάκια Forbes

Ο Αντετοκούνμπο γίνεται... ζελεδάκι: Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του «Greek Freak»

Η νέα επένδυση του Γιάννη φανερώνει μία πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του και αποκαλύπτει πτυχές από την παιδική του ηλικία στην Αθήνα

Ο Αντετοκούνμπο γίνεται... ζελεδάκι: Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του «Greek Freak»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα αυτή τη στιγμή στο NBA.

Αρχικά για το εκτόπισμά του ως σταρ αθλητής της λίγκας και ως άνθρωπος με λόγο και αρχές. 

Τον τελευταίο καιρό βέβαια το όνομά του έπαιξε περισσότερο λόγω των συζητήσεων για ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς σε άλλη ομάδα, κάτι που τελικά δεν έγινε πράξη και ο Γιάννης παρέμεινε στο Μιλγουόκι και θα προσπαθήσει να αποθεραπευτεί από τον τραυματισμό του στη γάμπα. 

 Την ίδια στιγμή ο Γιάννης συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον του, με επιχειρηματικά σχέδια. Όπως σημειώνει η Forbes θα λανσάρει μία δικιά του σειρά με ζελεδάκια

Το λανσάρισμα γίνεται σε συνεργασία με την Candy Funhouse, στην οποία το family office του Αντετοκούνμπο έχει μπει ως επενδυτής.

Τα ζελεδάκια βγαίνουν σε τρεις γεύσεις, tropical, strawberry lemonade και mixed berry, και σε τρία σχήματα, μπάλα μπάσκετ, το πρόσωπο του Γιάννη και το λογότυπο της Candy Funhouse.

Σε συνέντευξή του στο Forbes, ο Αντετοκούνμπο λέει ότι του αρέσουν τα γλυκά, αλλά τα κρατά για λίγες και συγκεκριμένες στιγμές.

Προσθέτει ότι συνηθίζει να τρώει λιχουδιές μαζί με τα δύο μεγαλύτερα από τα τέσσερα παιδιά του, όλα πέντε ετών ή μικρότερα, περιγράφοντάς το ως τρόπο να χαλαρώνει και να αποφορτίζεται.

Σε δήλωσή του στο Forbes, ο επικεφαλής marketing της Candy Funhouse, Ντέιβ Θοντορόπουλος, αναφέρει ότι το προϊόν σχεδιάστηκε ώστε να ταιριάζει με την εικόνα του Αντετοκούνμπο και να αποτυπώνει μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι άντλησε την ιδέα από γλυκά και ζαχαρωτά που έτρωγε στην παιδική του ηλικία στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας ξανά ότι σε κάθε του βήμα η Ελλάδα είναι στο μυαλό του.
