Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στη δημιουργία ομάδας για το NBA Europe

Ο Λούκα Ντόντσιτς
δεν κυριαρχεί μόνο στα παρκέ του NBA με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά αρχίζει να σχεδιάζει και το επιχειρηματικό του μέλλον, βάζοντας πλώρη για μια μεγάλη επένδυση στην Ευρώπη. Ο 26χρονος Σλοβένος σταρ φέρεται να είναι το «βαρύ πυροβολικό» σε μια ομάδα επενδυτών που στοχεύει να δημιουργήσει μια νέα υπερδύναμη στη Ρώμη, ενόψει της δημιουργίας του NBA Europe.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το The Athletic, ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αποτελεί μέλος γκρουπ επενδυτών που επιδιώκει την εξαγορά της ιταλικής Βανόλι Κρεμόνα. Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς η απόκτηση συλλόγου με άδεια συμμετοχής στη Serie A αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα που προωθεί ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ.
Επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος εμφανίζεται ο Ντόνι Νέλσον, πρώην general manager των Ντάλας Μάβερικς και άνθρωπος που είχε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του Ντόντσιτς στο draft του 2018. Η συμφωνία για την αγορά της Κρεμόνα φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με απώτερο στόχο τη μεταφορά της έδρας στη Ρώμη και τη δημιουργία μιας ουσιαστικά νέας μπασκετικής ταυτότητας στην ιταλική πρωτεύουσα.
Ο 26χρονος γκαρντ δεν εμπλέκεται στο εγχείρημα ως αθλητής, αλλά ως επενδυτής, προσδίδοντας στο πρότζεκτ τεράστια εμπορική και επικοινωνιακή δυναμική. Το όνομά του λειτουργεί ως πόλος έλξης για κεφάλαια και χορηγούς, ενισχύοντας τη διεθνή απήχηση της προσπάθειας. Στο σχήμα φέρεται να συμμετέχει και ο Λιθουανός πρώην διεθνής Ρίμας Καουκένας, με μακρά παρουσία στο ιταλικό μπάσκετ, ενώ διαψεύστηκαν τα σενάρια περί εμπλοκής του Ντιρκ Νοβίτσκι.
Η μετεγκατάσταση στη Ρώμη, που απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από την Κρεμόνα, θα απαιτήσει μεταβατική περίοδο, καθώς οι κανονισμοί της ιταλικής λίγκας δεν επιτρέπουν άμεση αλλαγή ονόματος τα δύο πρώτα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η ιταλική πρωτεύουσα συγκαταλέγεται στις πόλεις που ο Άνταμ Σίλβερ έχει θέσει ως προτεραιότητα για τη μελλοντική NBA Europe, μαζί με Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Βερολίνο και Μιλάνο.
Η Ρώμη, χωρίς εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας, θεωρείται αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα ιδιαίτερα φιλόδοξο. Ο Ντόντσιτς, πάντως, φαίνεται να τοποθετείται από νωρίς σε ένα project που θα μπορούσε να αλλάξει τον μπασκετικό χάρτη της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.