To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ο Μέσι φωτογραφήθηκε με τα παιδιά του με τη φανέλα με το Νο10 της ιστορικής Σάντος
Ο Μέσι φωτογραφήθηκε με τα παιδιά του με τη φανέλα με το Νο10 της ιστορικής Σάντος
Το ιστορικό νούμερο 10 έχει φορέσει στη βραζιλιάνικη ομάδα ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πελέ και μάγος Νεϊμάρ
Το νούμερο 10 είναι το πιο συμβολικό νούμερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αντανακλά τον παίκτη που είναι ο αρτίστας, ο μάγος της ομάδας, όπου από αυτόν περνάνε όλες οι επιθέσεις της ομάδας, όπου θα πάρει την τελική απόφαση.
Τρεις από αυτούς είναι και από τους καλύτερους στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο Πελέ και ο Νεϊμάρ. Ο πρώτος έβγαλε φωτογραφία μαζί με δύο από τους γιους του κρατώντας τη φανέλα της Σάντος με το νούμερο 10 του Νεϊμάρ.
Ο επίσημος λογαριασμός της βραζιλιάνικης ομάδας δημοσίευσε τη φωτογραφία γράφοντας έναν φόρο τιμής στο νούμερο 10 σαν θεσμό στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έχει πλέον χαθεί.
Αναλυτικά όσα έγραψε η Σάντος:
«Από τον Νεϊμάρ Τζούνιορ στον Λιονέλ Μέσι. Από τον Πρίγκιπα στην Ιδιοφυΐα.
Η ιερή φανέλα, ανυπολόγιστης αξίας, με τον αριθμό που αποθανατίστηκε από τον Βασιλιά. 10 του Νεϊμάρ. 10 από τον Μέσι. 10 από τον Πελέ. Μια ατέλειωτη κληρονομιά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Χαιρετίσματα από Βίλα Μπελμίρο, Λιονέλ Μέσι».
Τρεις από αυτούς είναι και από τους καλύτερους στην ιστορία του ποδοσφαίρου και είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο Πελέ και ο Νεϊμάρ. Ο πρώτος έβγαλε φωτογραφία μαζί με δύο από τους γιους του κρατώντας τη φανέλα της Σάντος με το νούμερο 10 του Νεϊμάρ.
Ο επίσημος λογαριασμός της βραζιλιάνικης ομάδας δημοσίευσε τη φωτογραφία γράφοντας έναν φόρο τιμής στο νούμερο 10 σαν θεσμό στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έχει πλέον χαθεί.
Αναλυτικά όσα έγραψε η Σάντος:
«Από τον Νεϊμάρ Τζούνιορ στον Λιονέλ Μέσι. Από τον Πρίγκιπα στην Ιδιοφυΐα.
Η ιερή φανέλα, ανυπολόγιστης αξίας, με τον αριθμό που αποθανατίστηκε από τον Βασιλιά. 10 του Νεϊμάρ. 10 από τον Μέσι. 10 από τον Πελέ. Μια ατέλειωτη κληρονομιά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Χαιρετίσματα από Βίλα Μπελμίρο, Λιονέλ Μέσι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα