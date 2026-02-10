To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ουκρανός καταγγέλλει ότι του απαγόρευσαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς να φορέσει κράνος με θύματα από την εισβολή της Ρωσίας
«Η απόφαση αυτή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής μου ραγίζει την καρδιά» έγραψε σε ανάρτησή του ο Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς
Στην καταγγελία ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή του απαγόρευσε να χρησιμοποιήσει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία κράνος στο οποίο απεικονίζονται άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προχώρησε ο Ουκρανός αθλητής Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς.
Κάνοντας λογο για απόφαση που «μου ραγίζει την καρδιά», ο 26χρονος Ουκρανός δήλωσε ότι «η ΔΟΕ έχει απαγορεύσει τη χρήση του κράνους μου σε επίσημες προπονήσεις και αγώνες».
Ο Ουκρανός αθλητής στο αγώνισμα skeleton που φόρεσε το κράνος κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε υποσχεθεί πριν από τους Αγώνες να χρησιμοποιήσει τις ημέρες στην Ιταλία ως πλατφόρμα για να κρατήσει την προσοχή στραμμένη στον πόλεμο στη χώρα του.
«Η αίσθηση που έχω είναι ότι η ΔΟΕ προδίδει τους αθλητές που συμμετείχαν στο Ολυμπιακό κίνημα, δεν τους επιτρέπει να τιμηθούν στον αθλητικό χώρο όπου αυτοί οι αθλητές δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναπατήσουν» έγραψε ο Χαρασκέβιτς στο Instagram.
Όπως εξήγησε στο Reuters ότι πολλοί από αυτούς που απεικονίζονται στο κράνος του ήταν αθλητές, συμπεριλαμβανομένης της έφηβης αρσιβαρίστριας Αλίνα Περεγκούντοβα, του πυγμάχου Παύλο Ισένκο και του παίκτη χόκεϊ επί πάγου Αλεξέι Λογκίνοφ προσθέτοντας ότι μερικοί από αυτούς ήταν φίλοι του.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό αθλητή ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ που του ανακοίνωσε την απόφαση επικαλέστηκε τον κανόνα 50. Όπως σημειώνει το BBC o κανόνας 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη ορίζει ότι «δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαδήλωση ή πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα σε οποιονδήποτε Ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή».
Η ΔΟΕ από την πλευρά της δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμία επίσημη αίτηση για τη χρήση του κράνους στο αγώνισμα στο οποίο συμμετέχει ο Χαρασκέβιτς, το οποίο ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου.
Η ΔΟΕ από την πλευρά της δήλωσε ότι δεν είχε λάβει καμία επίσημη αίτηση για τη χρήση του κράνους στο αγώνισμα στο οποίο συμμετέχει ο Χαρασκέβιτς, το οποίο ξεκινά στις 12 Φεβρουαρίου.
