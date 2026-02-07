Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κάνει πίσω, έχει τον κόσμο με το μέρος του, ο «πόλεμος» συνεχίζεται

Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο παρουσιάζει η ισπανική «As» σχετικά με την «θύελλα» που έχει προκύψει στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μην αγωνίζεται στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος με την Αλ-Νασρ