Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κάνει πίσω, έχει τον κόσμο με το μέρος του, ο «πόλεμος» συνεχίζεται
Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο παρουσιάζει η ισπανική «As» σχετικά με την «θύελλα» που έχει προκύψει στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μην αγωνίζεται στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος με την Αλ-Νασρ
Ο CR7 απείχε και από το τελευταίο ματς με την πρώην ομάδα του Καρίμ Μπενζεμά, Αλ-Ιτιχάντ, κλιμακώνοντας την κόντρα του με τις ποδοσφαιρικές αρχές της χώρας. Επί του παρόντος παρουσιάζεται ανένδοτος, παρά την τοποθέτηση της Λίγκας, επιμένοντας σε μία «μετωπική σύγκρουση» με τους ανθρώπους που διοικούν το ποδόσφαιρο.
Η στάση του Πορτογάλου σταρ ανάγκασε το διοικητικό όργανο της σαουδαραβικής λίγκας να παρέμβει και να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στον πεντάκις νικητή της Χρυσής Μπάλας. Παρά ταύτα, η δυσαρέσκειά του απέναντι στους επικεφαλής της Saudi Pro League παραμένει έντονη.
Ο Ρονάλντο συνεχίζει να απέχει με δική του επιλογή και η Σαουδική Αραβία κλονίζεται από την απουσία του μεγαλύτερου αστέρα της διοργάνωσης. Η «As» στο άρθρο της επισημαίνει: «Η ίδια η λίγκα προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την ευθύνη για τις μεταγραφές πολλών εκατομμυρίων της Αλ-Χιλάλ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
