Γουόκαπ σε Βεζένκοφ: Σάσα, είσαι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη
Ο Τόμας Γουόκαπ αποθέωσε τον MVP του Ιανουαρίου στη Euroleague και μίλησε για το παιχνίδι με τη Βίρτους
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroλeague και ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση και όχι μόνο.
Ο Αμερικανός γκραντ που έχει ελληνικό διαβατήριο αναφέρθηκε και στο παιχνίδι με τη Ντουμπάι ενώ αποθέωσε τον MVP του Ιανουαρίου, Σάσα Βεζένκοφ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόκαπ
Τι πήγε στραβά στο παιχνίδι με την Ντουμπάι και φτάσατε στην ήττα μετά από πέντε σερί νίκες στην Euroleague;
«Δεν μείναμε πιστοί στις τακτικές μας κόντρα στην Ντουμπάι και αυτό φάνηκε και στο τελικό αποτέλεσμα. Στο σημείο του αγώνα που παίξαμε, με τον τρόπο που έπρεπε, αν και αυτό ήταν μόλις για 10 λεπτά, φτάσαμε σε θέση για να κερδίσουμε το ματς».
Ποια είναι τα σημεία-κλειδιά για τον αγώνα με την Βίρτους, ώστε να επανέλθετε στις νίκες;
«Αν αγωνιστούμε με physicality και πάμε δυνατά στα ριμπάουντ, τότε θα είμαστε εξαιρετικοί στην άμυνα. Στην επίθεση πρέπει απλά να μεταφέρουμε με ταχύτητα την μπάλα και τα υπόλοιπα θα έρθουν».
Τι έχεις να πεις στον Σάσα που μόλις πήρε το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Euroleague;
«Σάσα, είσαι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Συνέχισε να παίζεις έτσι!».
Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο μας ενόψει του αγώνα με την Βίρτους; Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο για ακόμη μια φορά.
«Σε όλους τους οπαδούς μας που μας υποστηρίζουν τόσο στις ήττες, όσο και στις νίκες, χρωστάμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Συνεχίζουμε όλοι μαζί: Παίκτες, προπονητές, front office, ιδιοκτήτες και φίλαθλοι είμαστε ένα».
