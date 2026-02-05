Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Παναθηναϊκός - Μερσίν 87-91: Πάλεψαν τα κορίτσια της Ερντέμ και θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στην Τουρκία, βίντεο
Στις 12 Φεβρουαρίου τα κορίτσια του Παναθηναϊκού θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Euro Cup στην έδρα της Μερσίν, έχοντας να καλύψουν χάντικαπ 4 πόντων
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τη Μερσίν στο Telekom Center για την πρώτη «μάχη» στη φάση των «8» του EuroCup Women, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 87-91.
Η Μερσίν μπήκε δυνατά στο παρκέ και αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό, ανοίγοντας το παιχνίδι με σερί 0-7, βασιζόμενη στην πολύ πιεστική της άμυνα.
Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν γρήγορα τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (2-12) και με ένα επιμέρους 8-0 ξέφυγαν στο +17 (5-22), δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.
Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, απαντώντας με σερί 7-0 για το 12-22, ενώ με μπροστάρισσα τη Σπανού κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους επτά πόντους (17-24), βρίσκοντας καλύτερο ρυθμό στην επίθεση.
Παρ’ όλα αυτά, η Μερσίν διατηρούσε τον έλεγχο και μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο κρατώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (23-38).
Οι «πράσινες» δεν άφησαν το ματς να ξεφύγει.
Κριμίλη και Σπανού συνέχισαν να πιέζουν, μειώνοντας αρχικά σε 28-38 και στη συνέχεια κρατώντας τον Παναθηναϊκό σε απόσταση μονοψήφιου σκορ (35-43), δείχνοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι την ανάπαυλα.
Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Παναθηναϊκός μπήκε με ενέργεια και με σερί 7-0, δια χειρός Φιτζέραλντ και Σπανού, πλησίασε στους πέντε πόντους (51-56).
Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, οι «πράσινες» πάλευαν να διατηρήσουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, όμως η Μερσίν βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 11 πόντων (65-76).
Φιτζέραλντ και Πρινς βγήκαν στην αντεπίθεση για το "πράσινο" 10-0 (75-78), η Πρινς μείωσε στο καλάθι για το 77-79. Η συνέχεια μετατράπησε σε κανονικό... θρίλερ με την Σπανού να διατηρεί τον Παναθηναϊκό στον πόντο (85-86).
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 39-49, 65-76, 87-91
