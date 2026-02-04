Κύπελλο Ελλάδος: Ντέρμπι στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Πριν το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στη Κρήτη στον άλλο ημιτελικό της ημέρας

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στα ημιτελικά του



Οι «πράσινοι» έρχονται από την άνετη επικράτηση επί της Κηφισιάς και στρέφουν αποκλειστικά το βλέμμα τους στον θεσμό του Κυπέλλου, που αποτελεί ίσως την πιο ρεαλιστική ευκαιρία για να δώσουν νόημα σε μια σεζόν με αρκετές δυσκολίες και διακυμάνσεις.







Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Συνολική προϊστορία



Αγώνες: 28



Νίκες Παναθηναϊκού: 12

Ισοπαλίες: 3



Κλείσιμο ΟΦΗ-Λεβαδειακός Πριν το ντέρμπι της Λεωφόρου, στις 17:00 (CS2) διεξάγεται ο άλλος ημιτελικός της ημέρας ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό στην Κρήτη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη απέκλεισε στην προηγούμενη φάση την ΑΕΚ, ενώ οι Βοιωτοί που βρίσκονται 4οι στη Super League, είναι δίχως αμφιβολία η ομάδα - έκπληξη της χρονιάς που παίζει όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο.



Ημιτελικά Πρώτοι αγώνες



04/02, 17:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός

04/02, 20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ



Δεύτεροι αγώνες



11/02, 17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

11/02, 20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός



Τελικός Γήπεδο: 25 Απριλίου 2026



Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Για τον τελικό υπάρχει το άρθρο 15 στην προκήρυξη για τον τελικό. Αναφέρει ότι ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 2025/2026 θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Ο.Α.Κ.Α..



Σε κάθε περίπτωση όμως η Εκτελεστική Επιτροπή (ΔΣ) της ΕΠΟ δύναται να αποφασίσει αλλαγή έδρας με απαραίτητη προϋπόθεση το γήπεδο να πληρεί τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή του τελικού αγώνα. Τώρα σε σχέση με το ΟΑΚΑ και τα όσα είχαν διαρρεύσει περί προβληματισμών για τα εν εξελίξει έργα στο ΟΑΚΑ με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν στις τάξεις της ΕΠΟ υπήρχε ένας προβληματισμός (που συζητήθηκε και στο περιθώριο ενός ΔΣ χωρίς τελική απόφαση) πάνω σε αυτό (υπό την έννοια ότι έχουν κατά νου τελικό με συγκεκριμένο αριθμό κόσμου) οπότε μένει να φανεί το τι θα αποφασιστεί.

