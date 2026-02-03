Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Εργκίν Αταμάν: Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και ύψωσε τις γροθιές ο Τούρκος, βίντεο
Όταν εμφανίστηκε ο Τούρκος τεχνικός στο Telekom Center Athens οι οπαδοί του ΠΑΟ εξέφρασαν με τον τρόπο τους τη στήριξη τους στο πρόσωπο του
Η αλήθεια είναι ότι μετά την ήττα από τον Άρη και το ξέσπασμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία για την αντίδραση του κόσμου του Παναθηναϊκού στο ματς με την Ρεάλ.
Παρά την πίκρα τους, οι φίλοι του τριφυλλιού αποθέωσαν τους παίκτες όταν εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο...
Ωστόσο για μία ακόμη φορά έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Εργκίν Αταμάν ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομα του.
