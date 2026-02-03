Super League: Η διορία της ευρωπαϊκής λίστας και το περιθώριο για ελεύθερους

Το «παράθυρο» στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή (06/02) όπου την ίδια μέρα θα κλείσει η αγορά τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αυστρία