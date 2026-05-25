Συγκινημένος ο Βεζένκοφ μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού: Περάσαμε δύσκολα, πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε
Ο MVP της φετινής Euroleague πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στον κόσμο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε συγκινημένος στον κόσμο του Ολυμπιακού, στη φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο ηγέτης των Πειραιωτών εμφανίστηκε... λυτρωμένος μπροστά στους φίλους των Πειραιωτών μετά την κατάκτηση της 4ης Euroleague, αναφέροντας ότι ονειρευόταν στιγμές σαν τις χθεσινές όταν επέστρεφε στο Λιμάνι, ενώ έδωσε το σύνθημα και για το πρωτάθλημα.

«Καλησπέρα κι από μένα. Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί όταν γυρνούσα από τις ΗΠΑ και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μη μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του.

