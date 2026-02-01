Κλεισμένος και ο Κλέιτον από τον Ολυμπιακό, έρχεται άμεσα στην Αθήνα
SPORTS
Ολυμπιακός

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κλέιτον προοριζόταν εδώ και μέρες ως ο αντί-Γιάρεμτσουκ για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και το ρεπορτάζ του Gazzetta ο Βραζιλιάνος θα πρέπει ήδη να θεωρείται κλεισμένος. Αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει ηλικία 27 ετών.

Με την φανέλα της Ρίο Άβε έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Έρχεται για να πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα.

Clayton - All 26 Goals for Rio Ave FC


Με βάση τις πληροφορίες του Gazzetta ο Κλέιτον θα φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του με την φανέλα του πειραϊκού συλλόγου. Ο παίκτης από το Μπέλο Οριζόντε είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Ρίο Άβε έως το 2029.

Ο Ολυμπιακός έχει ως γνωστόν ήδη κλείσει και ανακοινώσει τον εξτρέμ Αντρέ Λουίζ. Επίσης υπάρχει το... παράθυρο κυρίως για στόπερ και ακραίο μπακ (ειδικά εάν έρθει ιδανική πρόταση για τον Μπρούνο) και λιγότερο για έναν έξτρα χαφ. Σε επίπεδο δε αποχωρήσεων ο νεαρός στόπερ Μάνσα θα δοθεί δανεικός στην ομάδα της Ρίο Άβε.

Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ
Ρίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνες
Κάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνες
Κοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνες
Βίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνες
Γκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες

