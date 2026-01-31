Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Θλίψη στον Πανιώνιο και στη Νέα Σμύρνη: Πέθανε ο θρυλικός «Νίκος ο τυροπιτάς»
Θλίψη στον Πανιώνιο και στη Νέα Σμύρνη: Πέθανε ο θρυλικός «Νίκος ο τυροπιτάς»
Το μαγαζί του ήταν απέναντι από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και αποτέλεσε για χρόνια σημείο συνάντησης των οπαδών του Πανιωνίου
Βαρύ πένθος στη Νέα Σμύρνη και στον Πανιώνιο, μετά την απώλεια του «Νίκου του τυροπιτά», ενός ανθρώπου που ταυτίστηκε για δεκαετίες με το γήπεδο και τον κόσμο του συλλόγου.
Ο Νίκος αποτέλεσε για δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους του Ιστορικού, με το στέκι του έξω από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης να συνδέεται άρρηκτα με τις αγωνιστικές ημέρες της ομάδας.
Με την απλότητά του και τη διαρκή παρουσία του, ο Νίκος Κώστογλου ξεπέρασε τον ρόλο του επαγγελματία της περιοχής και έγινε μέρος της καθημερινότητας και της παράδοσης του Πανιωνίου.
Από το σημείο του πέρασαν γενιές φιλάθλων, δημιουργώντας αναμνήσεις που συνδέθηκαν άμεσα με τη Νέα Σμύρνη.
Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Πανιώνιος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε ο Νίκος για τον κόσμο των κυανέρυθρων.
Η ιστορική γωνία έξω από το γήπεδο θα φέρει το όνομά του, ως ένδειξη τιμής και μνήμης.
Το μαγαζί άνοιξε το 1977 και ο παππούς Γιώργος ήταν εκείνος που άφησε στη δεύτερη και πλέον στην τρίτη γενιά όλα τα μυστικά του χειροποίητου φύλλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος
«Η ΠΑΕ Πανιώνιος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο, τον αγαπημένο σε όλους «Νίκο τον τυροπιτά», έναν άνθρωπο που για δεκαετίες αποτέλεσε κομμάτι της καθημερινότητας γύρω από τον Σύλλογο.
Το ιστορικό του στέκι έξω από το γήπεδο, δεν ήταν απλώς μια συνήθεια των φιλάθλων. Ήταν σημείο αναφοράς, μια σταθερά που ένωνε γενιές Πανιωνίων πριν και μετά τους αγώνες.
Ο Νίκος με το χαμόγελο και την απλότητα του, δεν υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος του γηπέδου, αλλά ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα μνήμης και παράδοσης του Συλλόγου.
Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Καλό σου ταξίδι, Νίκο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος
«Η ιστορική γωνία έχει το όνομά σου.
Πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Σημείο αναφοράς στη Νέα Σμύρνη: Ο ΝΙΚΟΣ.
Από τα χέρια σου πέρασαν οι γεύσεις μας, οι παρέες μας, οι αναμνήσεις μας, οι ώρες, οι μέρες, οι μνήμες τα χρόνια.
Το γήπεδο ήταν, είναι και θα είναι συνδυασμένο με πέρασμα από τον ΝΙΚΟ! Για να ομορφύνουμε τη γεύση μας, για να συναντηθούμε με τους φίλους μας. Για να τα πούμε. Και γιατί ξέρουμε ότι μας προσέχεις, άλλωστε η ποιότητα είναι δεδομένη.
Το ίδιο και η καθημερινότητά μας. Ο ΝΙΚΟΣ ήταν είναι και θα είναι το στέκι μας.
Αυτό το δημιούργησες ΕΣΥ. Η φημισμένη κρεατόπιτα δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι φτιαγμένη από αγάπη.
Όπως και η αγάπη σου για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ήταν ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ανιδιοτελής.
Καλό ταξίδι κύριε Νίκο! Σ’ ευχαριστούμε για όλα και η γωνία είναι στα καλύτερα χέρια».
