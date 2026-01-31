Θλίψη στον Πανιώνιο και στη Νέα Σμύρνη: Πέθανε ο θρυλικός «Νίκος ο τυροπιτάς»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PanioniosFC (@panionios_fc)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🏀 Panionios Basketball 🏀 (@panioniosgssbc)

Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.Καλό σου ταξίδι, Νίκο».«Η ιστορική γωνία έχει το όνομά σου.Πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσα χρόνια. Σημείο αναφοράς στη Νέα Σμύρνη: Ο ΝΙΚΟΣ.Από τα χέρια σου πέρασαν οι γεύσεις μας, οι παρέες μας, οι αναμνήσεις μας, οι ώρες, οι μέρες, οι μνήμες τα χρόνια.Το γήπεδο ήταν, είναι και θα είναι συνδυασμένο με πέρασμα από τον ΝΙΚΟ! Για να ομορφύνουμε τη γεύση μας, για να συναντηθούμε με τους φίλους μας. Για να τα πούμε. Και γιατί ξέρουμε ότι μας προσέχεις, άλλωστε η ποιότητα είναι δεδομένη.Το ίδιο και η καθημερινότητά μας. Ο ΝΙΚΟΣ ήταν είναι και θα είναι το στέκι μας.Αυτό το δημιούργησες ΕΣΥ. Η φημισμένη κρεατόπιτα δεν είναι μόνο νόστιμη, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι φτιαγμένη από αγάπη.Όπως και η αγάπη σου για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ήταν ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ανιδιοτελής.Καλό ταξίδι κύριε Νίκο! Σ’ ευχαριστούμε για όλα και η γωνία είναι στα καλύτερα χέρια».