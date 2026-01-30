Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Champions League: Οι 309 αλλαγές στη βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής, δείτε το γράφημα
Η UEFA παρουσίασε ένα βίντεο με την εξέλιξη της βαθμολογίας από τη σέντρα έως το τελευταίο σφύριγμα στα 18 παιχνίδια της 8ης ημέρας της League Phase του Champions League
Το συγκλονιστικό φινάλε της League Phase του Champions League αποτύπωσε σε ένα γράφημα η UEFA.
Στο βίντεο που ανέβασε στα social media δείχνει την βαθμολογία ανάλογα με την εξέλιξη των 18 αγώνων από τη σέντρα έως το τελευταίο σφύριγμα.
Ο Ολυμπιακός για παράδειγμα ξεκίνησε μέσα στην 24αδα, κατέβηκε στην 28η θέση ενώ τελείωσε στην 18η και φυσικά συνέχισε στα playoffs αφού κέρδισε τον Άγιαξ.
Από την άλλη φοβερή ήταν η εξέλιξη στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Ρεάλ με την βασίλισσα να είναι και να μην είναι στην οχτάδα.
Συνολικά έγιναν σ' ένα βράδυ 309 αλλαγές στη βαθμολογία.
