Λουτσέσκου: «Είχαμε εχθρική διαιτησία, θέλαμε τη νίκη για τα αδικοχαμένα αετόπουλα»
Λουτσέσκου: «Είχαμε εχθρική διαιτησία, θέλαμε τη νίκη για τα αδικοχαμένα αετόπουλα»
Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν στη Γαλλία
Έντονα παράπονα από τον Ραζβάν Λουτσέσκου προς τον διαιτητή της αναμέτρησης με την Λιόν, στις δηλώσεις του στο flash interview, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ.
Τα σχόλιά του στην κάμερα του ΑΝΤ1:
«Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λυών πρέπει να έγιναν πάνω από... 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία, ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο, με ότι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα... αναστάτωσης.
Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ότι μπορούμε και γι' αυτά τα παιδιά.
Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».
Τα σχόλιά του στην κάμερα του ΑΝΤ1:
«Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λυών πρέπει να έγιναν πάνω από... 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία, ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο, με ότι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα... αναστάτωσης.
Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ότι μπορούμε και γι' αυτά τα παιδιά.
Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα