Λουτσέσκου: «Είχαμε εχθρική διαιτησία, θέλαμε τη νίκη για τα αδικοχαμένα αετόπουλα»
SPORTS
Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Λιόν Europa League

Λουτσέσκου: «Είχαμε εχθρική διαιτησία, θέλαμε τη νίκη για τα αδικοχαμένα αετόπουλα»

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν στη Γαλλία

Λουτσέσκου: «Είχαμε εχθρική διαιτησία, θέλαμε τη νίκη για τα αδικοχαμένα αετόπουλα»
10 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονα παράπονα από τον Ραζβάν Λουτσέσκου προς τον διαιτητή της αναμέτρησης με την Λιόν, στις δηλώσεις του στο flash interview, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ.

Τα σχόλιά του στην κάμερα του ΑΝΤ1:

«Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λυών πρέπει να έγιναν πάνω από... 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία, ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο, με ότι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα... αναστάτωσης.

Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ότι μπορούμε και γι' αυτά τα παιδιά.

Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης