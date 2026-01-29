Συγκίνηση στο Κλίβελαντ: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δάκρυσε στο βίντεο-αφιέρωμα των Καβαλίερς, δείτε βίντεο
Ο «Βασιλιάς» συγκινήθηκε στην επιστροφή του στην πόλη όπου δοξάστηκε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν η τελευταία του εμφάνιση εκεί ως αθλητής

Η επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Κλίβελαντ την Τετάρτη δεν έμοιαζε με καμία άλλη από τις προηγούμενες επτά επισκέψεις του ως παίκτης των Λέικερς. Ο 41χρονος πλέον "King", στην 22η σεζόν του στο NBA, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού βίντεο των Καβαλίερς, φουντώνοντας τις φήμες ότι αυτή ίσως ήταν η τελευταία του εμφάνιση στην πόλη όπου μεγάλωσε και δοξάστηκε.

Η στιγμή που «έσπασε» ο Βασιλιάς
Παρόλο που ο Τζέιμς έχει τιμηθεί πολλές φορές από τους Cavs στο παρελθόν, το συγκεκριμένο βίντεο άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή. Η προβολή εστιάστηκε στην ιστορική του εμφάνιση στους τελικούς της Ανατολής το 2007, όταν σκόραρε 25 συνεχόμενους πόντους κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς, οδηγώντας το Κλίβελαντ για πρώτη φορά στους τελικούς του NBA.

«Δεν το περίμενα αυτό», δήλωσε ο ΛεΜπρόν εμφανώς συγκινημένος. «Προσπαθώ να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στο Κλίβελαντ. Προφανώς δεν έχω πάρει απόφαση για το μέλλον, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι έτσι».



Εφιαλτική βραδιά στο παρκέ
Σε αντίθεση με το συναισθηματικό κομμάτι, το αγωνιστικό σκέλος ήταν μια βραδιά που ο Τζέιμς θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα. Οι Καβαλίερς διέλυσαν τους Λέικερς με 129-99, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να μένει σε «ρηχά» νερά με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 6 λάθη.

Ο Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του NBA, έχει μέσο όρο 22,0 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ σε 29 αγώνες αυτή τη σεζόν. Ο 21 φορές All-Star και τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA έχει μέσο όρο καριέρας 26,9 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 7,4 ασίστ.


