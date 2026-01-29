Συγκίνηση στο Κλίβελαντ: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δάκρυσε στο βίντεο-αφιέρωμα των Καβαλίερς, δείτε βίντεο

Ο «Βασιλιάς» συγκινήθηκε στην επιστροφή του στην πόλη όπου δοξάστηκε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν η τελευταία του εμφάνιση εκεί ως αθλητής