Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς 79-78: Πήραν το θρίλερ με καθοριστικό Λιούις οι «κυανέρυθροι», βίντεο

Με σερί 6-0 στο τελευταίο δίλεπτο και με 2/2 βολές του Ματ Λιούις στα 0.9'' ο Πανιώνιος έφτασε σε μια νίκη ψυχολογίας απέναντι στους Λόντον Λάιονς με 79-78 λίγο πριν από το ματς «ζωής και θανάτου» στο Μαρούσι