Super League: Ο Λεβαδειακός έχει πλέον τις διπλάσιες πιθανότητες από τον Παναθηναϊκό να μπει στα play offs

Σε άπιαστο όνειρο πάει να εξελιχθεί για τους «πράσινους» η είσοδος στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος καθώς η ομάδα της Βοιωτίας είναι ακλόνητο φαβορί

Πολύ κοντά σε ένα ιστορικό κάζο φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κινδυνεύει να μείνει εκτός των play offs της SuperLeague για τις θέσεις 1-4 και να πάει σε αυτά για τις θέσεις 5-8. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data που παρουσιάζει ως ακλόνητο φαβορί τον Λεβαδειακό, παρά το γεγονός οτι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αυτή τη στιγμή, το «τριφύλλι» που έχει ένα ματς λιγότερο, βρίσκεται στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 26 βαθμούς, μόλις έναν παραπάνω από τον Βόλο. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός που αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος είναι μία θέση πιο πάνω, με 35 βαθμούς.

Η ανάλυση των δεδομένων του FMD, δίνει σχεδόν τους διπλάσιους πόντους στο συγκρότημα της Βοιωτίας σε σχέση με αυτό του Ράφα Μπενίτεθ. Συγκεκριμένα ο Λεβαδειακός έχει 60,2%, με τον Παναθηναϊκό να έχει μόλις 38%.

Αν υπάρχει κάτι για να ελπίζει το «τριφύλλι» αυτό είναι το δύσκολο πρόγραμμα που περιμένει τον Λεβαδειακό στα επόμενα παιχνίδια, καθώς έχει να αντιμετωπίσει όλους τους μεγάλους: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ωστόσο, με την εικόνα που δείχνουν οι «πράσινοι» στα παιχνίδια τους, δεν πείθει κανέναν οτι μπορεί να καλύψει την διαφορά, ακόμα και αν έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.


Το πρόγραμμα του Λεβαδειακού

Αστέρας AKTOR (εντός έδρας)
ΟΦΗ (εκτός έδρας)
Ολυμπιακός (εντός έδρας)
ΑΕΚ (εκτός έδρας)
Κηφισιά (εκτός έδρας)
Παναθηναϊκός (εντός έδρας)
ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)
Ατρόμητος (εντός έδρας)


Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Κηφισιά (εντός έδρας)
Ολυμπιακός (εκτός έδρας)
ΑΕΛ Novibet (εντός έδρας)
ΟΦΗ (εκτός έδρας)
Άρης (εντός έδρας)
ΟΦΗ-εξ αναβολής(εντός έδρας)
Λεβαδειακός (εκτός έδρας)
Παναιτωλικός (εντός έδρας)
Αστέρας AKTOR (εκτός έδρας)

Πηγή: Gazzetta.gr
