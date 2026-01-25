Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα, οι 15 θριαμβευτές του Βελιγραδίου, βίντεο
Η Ελλάδα κατέκτησε το παρθενικό της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι - Το χρυσό στην Σερβία - Δύο Έλληνες στην κορυφαία επτάδα
Μετά το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, το ένα ασημένιο και τα τέσσερα χάλκινα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ελλάδα κέρδισε στο Βελιγράδι το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Η Ελλάδα επικράτησε 12-5 στον μικρό τελικό και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Το χρυσό πήγε στην Σερβία και το ασημένιο στην Ουγγαρία η οποία ηττήθηκε 10-7 στον τελικό.
Οι παίκτες του Θόδωρου Βλάχου πήραν τα ... ιστορικά τους μετάλλια αφού είναι τα πρώτα στη διοργάνωση στην ιστορία της χώρας και έθεσαν όλοι μαζί ως στόχο το επόμενο να είναι χρυσό.
Οι Έλληνες αποθεώθηκαν από τους Σέρβους πριν ανέβουν στο βάθρο. Την απονομή των μεταλλίων έκανε ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος.
Την απονομή στους Ούγγρους έκανε το μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος.
Στην κορυφαία επτάδα του τουρνουά είναι δύο Έλληνες, ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Κώστας Κάκαρης με τον πρώτο να είναι και πρώτος σκόρερ. MVP του τελικού ο Σέρβος Ντούσαν Μάντιτς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 11/5/1992
Θέση: Τερματοφύλακας
Ύψος: 1.83
ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 3/5/1993
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.82
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 18/12/1998
Θέση: Αμυντικός
Ύψος: 2.02
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 19/11/1999
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.87
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
Ομάδα: Φερεντσβάρος
Ημερ. Γέννησης: 2/8/1996
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.90
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 20/3/2002
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.82
-
ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 21/6/2003
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.90
ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ομάδα: Μαρσέιγ
Ημερ. Γέννησης: 28/6/2001
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.84
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 2/7/1999
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.98
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 10/6/1999
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.93
ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ομάδα: Παναθηναϊκός
Ημερ. Γέννησης: 31/8/2000
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.92
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 12/2/1999
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.94
ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 12/8/1997
Θέση: Τερματοφύλακας
Ύψος: 1.83
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΡΟΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 27/8/2003
Θέση: Περιφερειακός
Ύψος: 1.93
ΣΕΜΙΡ ΣΠΑΧΙΤΣ
Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης
Ημερ. Γέννησης: 18/11/2005
Θέση: Φουνταριστός
Ύψος: 1.93
Προπονητής της Ελλάδας είναι ο Θόδωρος Βλάχος με άμεσο συνεργάτη του τον Τάσο Σχίζα. Στο τιμ είναι ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής.
