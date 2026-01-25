La Liga Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Με ντοπιέτα Μπαπέ έπιασε κορυφή, δείτε τα γκολ
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ La Liga

La Liga Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Με ντοπιέτα Μπαπέ έπιασε κορυφή, δείτε τα γκολ

Οι «μερένγκες» ξεπέρασαν προσωρινά την Μπαρτσελόνα, που υποδέχεται αύριο (25/1) την ουραγό Οβιέδο

La Liga Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Με ντοπιέτα Μπαπέ έπιασε κορυφή, δείτε τα γκολ
Στην κορυφή της La Liga ανέβηκε -τουλάχιστον προσωρινά- η Ρεάλ, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο «Θεράμικα», σε αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής.

Δύο γκολ του Μπαπέ, ένα στο 47΄ μετά από γύρισμα του Βινίσιους και λάθος του Γκεϊ, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, κι ένα στις καθυστερήσεις με πέναλτι, αποδείχθηκαν αρκετά για τους Μαδριλένους, αφού ενδιάμεσα ο Χεράρδ Μορένο έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει.

VILLARREAL CF 0 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οι «μερένγκες» ξεπέρασαν προσωρινά την Μπαρτσελόνα, που υποδέχεται αύριο (25/1) την ουραγό Οβιέδο, αλλά το αποψινό «διπλό» μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Λεβάντε-Έλτσε 3-2 (50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο - 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3 (59΄ Σις - 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)
Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2 (15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι - 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)
Κλείσιμο
Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1 (42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς - 40΄ Ναβάρο)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 25/01
Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 25/01
Σοσιεδάδ-Θέλτα 25/01
Αλαβές-Μπέτις 25/01
Τζιρόνα-Χετάφε 26/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 51 -21αγ.
Μπαρτσελόνα 49
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 41
Εσπανιόλ 34 -21αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Οσασούνα 25 -21αγ.
Έλτσε 24 -21αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 24
Σεβίλλη 24 -21αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -21αγ.
Τζιρόνα 24
Βαλένθια 23 -21αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -21αγ.
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21
Αλαβές 19
Λεβάντε 17
Οβιέδο 13

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης