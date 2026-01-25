Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
La Liga Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Με ντοπιέτα Μπαπέ έπιασε κορυφή, δείτε τα γκολ
Οι «μερένγκες» ξεπέρασαν προσωρινά την Μπαρτσελόνα, που υποδέχεται αύριο (25/1) την ουραγό Οβιέδο
Στην κορυφή της La Liga ανέβηκε -τουλάχιστον προσωρινά- η Ρεάλ, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο «Θεράμικα», σε αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής.
Δύο γκολ του Μπαπέ, ένα στο 47΄ μετά από γύρισμα του Βινίσιους και λάθος του Γκεϊ, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, κι ένα στις καθυστερήσεις με πέναλτι, αποδείχθηκαν αρκετά για τους Μαδριλένους, αφού ενδιάμεσα ο Χεράρδ Μορένο έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λεβάντε-Έλτσε 3-2 (50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο - 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3 (59΄ Σις - 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)
Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2 (15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι - 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)
Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1 (42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς - 40΄ Ναβάρο)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 25/01
Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 25/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 51 -21αγ.
Μπαρτσελόνα 49
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 41
Εσπανιόλ 34 -21αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Οσασούνα 25 -21αγ.
Έλτσε 24 -21αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 24
Σεβίλλη 24 -21αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -21αγ.
Τζιρόνα 24
Βαλένθια 23 -21αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -21αγ.
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21
Αλαβές 19
Λεβάντε 17
Οβιέδο 13
