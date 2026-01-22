Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ιστιοπλοΐα: Φουλάρει για μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 η Ερμιόνη Γκίκα
Η Ερμιόνη Γκίκα εξακολουθεί να είναι στη 2η θέση στον αγώνα στα Κανάρια Νησιά
Η Ερμιόνη Γκίκα δείχνει το πολύ υψηλό επίπεδό της και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA U21 που διεξάγεται στο Λανθαρότε των Καναρίων Νήσων και είναι μέσα στα μετάλλια.
Μετά και την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης με την 6η ιστιοδρομία στα ILCA 6, η παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων του 2025 εξακολουθεί να βρίσκεται στην 2η θέση της γενικής κατάταξης των 52 σκαφών με 22 βαθμούς.
Στις χθεσινές δύο κούρσες η Ε. Γκίκα (φωτ.) τερμάτισε 9 και 26 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή της) αντίστοιχα και είναι κοντά στην Ιταλίδα Ζ. Καρακιόλο που προηγείται με 16 βαθμούς. Στην 3η θέση είναι η επίσης Ιταλίδα Μ.Β. Αρσένι με 34 βαθμούς.
Στα ILCA 7 και οι δύο αθλητές μας συνεχίζουν στον χρυσό στολίσκο.
Ο Αδαμάντιος Πετριανός χρεώθηκε με 49 βαθμούς ποινής (την αφαίρεσε) και 11 αντίστοιχα και με 48 βαθμούς έπεσε στην 12η θέση σε σύνολο 96 σκαφών. Ο ιστιοπλόος μας έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και στην τελική φάση θα δώσει τον καλύτερο δυνατό εαυτό του για να πλασαριστεί σε πιο ψηλές θέσεις.
Ο Ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός ανέβηκε στην 38η θέση με 91 βαθμούς. Στις χθεσινές κούρσες τερμάτισε 14 και 4 αντίστοιχα. Στα U19 ο Έλληνας αθλητής είναι 11ος.
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται το Σάββατο.
