Ρόμπι Κιν: «Περιμένω δύσκολη μάχη με τον Παναθηναϊκό, θα μας λείψουν τα γκολ του Βάργκα»
Ο προπονητής της Φερεντσβάρος μίλησε για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό στη Βουδαπέστη
«Περιμένω μια δύσκολη μάχη εναντίον του Παναθηναϊκού και είμαι σίγουρος ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν για τη νίκη». Λόγια του Ρόμπι Κιν, προπονητή της Φερεντσβάρος, η οποία αύριο (22/1-22:00) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην 7η αγωνιστική της League phase του Europa League.
Η σχέση του Ρόμπι Κιν και του -Ισπανού προπονητή του Παναθηναϊκού-Ράφα Μπενίτεθ χρονολογείται από το 2008. Ως παίκτης της Λίβερπουλ, ο Ρόμπι Κιν, ως προπονητής της ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν καταλάβαινε γιατί τον άφηνε συνεχώς εκτός ενδεκάδας και γιατί έπρεπε να επιστρέψει στην Τότεναμ. Όπως το έθεσε, οι 189 ημέρες που πέρασε στη Λίβερπουλ ήταν η πιο απογοητευτική περίοδος της καριέρας του.
Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, φαίνεται η εργασιακή σχέση εκείνη την εποχή δύσκολα θα είναι το θέμα στην Grupama Arena.
«Αν θυμάμαι καλά, είπα ότι ήταν περισσότερο αστείο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ ήθελε να με κάνει αριστερό εξτρέμ», είπε ο Ρόμπι Κιν, ο Ιρλανδός προπονητής της Φερεντσβάρος, ο οποίος τελικά αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2018 ως ποδοσφαιριστής για την Ατλέτικο Καλκούτας στην Ινδία.
«Μπορεί να έπαιξα σε αυτή τη θέση σε έναν αγώνα, αλλά το παρελθόν δεν έχει και τόση σημασία τώρα. Είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος προπονητής, μπορεί να διαχειριστεί μια σπουδαία ομάδα και αυτή τη φορά, σε σύγκριση με αυτόν είμαι ακόμα απλώς αρχάριος, είμαι στην αρχή της καριέρας μου», τόνισε.
Στη συνέχεια πέρασε στο παιχνίδι λέγοντας: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έναν αρκετά έμπειρο προπονητή. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας. Έπρεπε επίσης να κάνουμε αλλαγές τακτικής, χάσαμε δύο σημαντικούς παίκτες, τον Μπαρναμπάς Βάργκα και τον Άλεξ Τοθ τον χειμώνα, οι νέοι παίκτες δεν είναι ακόμα έτοιμοι, μπορούν να είναι στη διάθεσή μου. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους άλλους, ας δείξουν ότι μπορούν να βασιστούν σε αυτούς. Έχουμε συναντήσει αμέτρητες ομάδες τον τελευταίο χρόνο, θα ήταν δύσκολο να τις κατατάξουμε με βάση την τρέχουσα δύναμή τους σε σύγκριση με τους πρώην αντιπάλους μας. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα, έφτασε στον πάγκο τον Οκτώβριο, μπορεί να χρειάζεται ακόμα χρόνο για να διαμορφώσει την ομάδα του όπως την θέλει. Κανείς δεν μπορεί καν να ονειρευτεί έναν εύκολο αγώνα στη διεθνή σκηνή. Ο Παναθηναϊκός έχει περίπου την ίδια δύναμη με εμάς. Μπορεί να έχουμε ξεπεράσει ελαφρώς τις αρχικές μας προσδοκίες στο Europa League μέχρι στιγμής. Αλλά κανείς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο τυχαία».
Από τη Φερεντσβάρος κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, έφυγε πρώτα ο Μπαρναμπάς Βάργκα που υπέγραψε στην ΑΕΚ και στη συνέχεια ο Άλεξ Τοθ υπέγραψε στην Μπόρνμουθ.
Το ερώτημα είναι πώς θα αντικατασταθούν. Προς το παρόν, ο Αργεντινός αμυντικός, Μαριάνο Γκόμες, ο Ολλανδο-Γκανέζος επιθετικός, Έλτον Ακολάτσε, έφτασαν από την Ντιόσκιορ, και ο σύλλογος απέκτησε μόνιμα τα δικαιώματα του Νάμπι Κεϊτά από τη Βέρντερ Βρέμης.
«Τα γκολ του Βαρνάβας Βάργκα σίγουρα θα μας λείψουν περισσότερο. Πρέπει ακόμα να βρούμε έναν τρόπο να τα αντικαταστήσουμε. Είναι ένας εξαιρετικός τύπος, ήταν υπέροχο που συνεργαστήκαμε. Δύο βασικοί έφυγαν τον χειμώνα, και οι δύο είναι Ούγγροι, κάτι που κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα δύσκολα στην εθνική ομάδα. Ο Άλεξ Τοθ είχε μια σπουδαία καριέρα, είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτόν, είχε μια καταπληκτική χρονιά, θα μας λείψει πολύ κι αυτός. Αλλά πάντα θα τον σκέφτομαι με υπερηφάνεια. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς είναι εδώ, δεν μπορούμε να είμαστε λυπημένοι γι' αυτό. Περιμένω μια δύσκολη μάχη εναντίον του Παναθηναϊκού και είμαι σίγουρος ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν για τη νίκη!»
Γκοφ: «Προσοχή στις αντεπιθέσεις»
Την εστία της Φερεντσβάρος θα υπερασπιστεί εναντίον του Παναθηναϊκού ο Ντέιβιντ Γκροφ, ο οποίος εντάχθηκε στους Ούγγρους από τον Λεβαδειακό. «Ως τερματοφύλακας του Λεβαδειακού, παίξαμε έναν κλειστό αγώνα εναντίον τους, σκόραραν το νικητήριο γκολ στο 96ο λεπτό. Έχουν τεχνικά καλούς παίκτες, αλλά υπήρχαν πολλές αλλαγές στα αποδυτήρια τους, από τότε ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πιθανώς ο τρίτος προπονητής τους, και πολλοί παίκτες έχουν φύγει. Αλλά υπάρχουν ακόμα μερικοί ποδοσφαιριστές που θυμάμαι από εκείνη την περίοδο», είπε στη συνέντευξη Τύπου, εκπροσωπώντας τους παίκτες της Φερεντσβάρος.
Και συνέχισε: «Ο Παναθηναϊκός έρχεται στη Βουδαπέστη με πολλούς αγώνες πίσω του, ενώ για εμάς είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς. Πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις της ελληνικής ομάδας . Η Φερεντσβάρος θα στοχεύσει σαφώς σε μια νίκη εντός έδρας, καθώς θέλει να είναι ανάμεσα στις δεκαέξι κορυφαίες ομάδες του Europa League».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
