Ίντερ: Στο στόχαστρο της ομάδας του Μιλάνου ο Στρεφέτσα του Ολυμπιακού
Ο 27χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού, έχει πολυετή θητεία στο ιταλικό πρωτάθλημα και φέρεται να βρίσκεται στα ραντάρ των Νερατζούρι
Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η διοίκηση της Ίντερ συνεχίζει τις διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ, με βασική προτεραιότητα την απόκτηση ενός εξτρέμ.
Σύμφωνα με το «FcInterNews.it», ανάμεσα στις περιπτώσεις που βρίσκονται υπό εξέταση βρίσκεται και το όνομα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα.
Ο 27χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού, έχει πολυετή θητεία στο ιταλικό πρωτάθλημα και φέρεται να βρίσκεται στα ραντάρ των Νερατζούρι.
ΣτρεφΩστόσο, στους Πειραιώτες δεν έχει καταφέρει να βρει θέση βασικού, μετρώντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ.
Όπως τονίζεται, πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές της επίθεσης, με κύρια χαρακτηριστικά την επιθετική του προσέγγιση και την προσαρμοστικότητά του στις απαιτήσεις κάθε αγώνα.
Ο Στρεφέτσα αποτελεί ένα από τα αρκετά ονόματα που βρίσκονται στη λίστα του Κίβου και τις επόμενες ημέρες, ο Ρουμάνος τεχνικός θα κάνει την επιλογή του μιας και ο χρόνος πιέζει.
Recentemente all'#Inter è stato proposto Gabriel #Strefezza, classe '97 dell'Olympiacos ed ex Lecce e Como. Si tratta solo di uno dei tanti nomi sul taccuino dei nerazzurri, che mirano a trovare la soluzione giusta in questi ultimi 10 giorni di mercato. 🇧🇷⚫️🔵@FcInterNewsit pic.twitter.com/7NUZCwHtoY— Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) January 20, 2026
