Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Μαρκ Γκουέχι μέχρι το 2031
Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Μαρκ Γκουέχι μέχρι το 2031
Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο 5,5 ετών – «Απόλυτη κυριαρχία» δήλωσε για τη νέα του ομάδα ο 25χρονος στόπερ
Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι από την Κρίσταλ Πάλας. Μετά από μήνες φημών και ενδιαφέροντος από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι «Πολίτες» κατάφεραν να κλείσουν τη συμφωνία έως το καλοκαίρι του 2031 με ένα ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια λίρες.
Το παρασκήνιο της μεταγραφής
Η πορεία του Γκουέχι προς το «Έτιχαντ» δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Ο 25χρονος αμυντικός βρέθηκε μια ανάσα από τη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών, όμως η μετακίνηση ναυάγησε την τελευταία στιγμή. Η Σίτι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και τον έκανε τη δεύτερη μεγάλη προσθήκη της για τη χειμερινή περίοδο, μετά την άφιξη του Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σίτι, ο Γκουέχι δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το έργο του Πεπ Γκουαρδιόλα, υπό την ηγεσία του οποίου ο σύλλογος έχει κατακτήσει 18 τρόπαια.
«Πρόκειται για μια απόλυτη κυριαρχία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις την εξέλιξη του συλλόγου και τη συνεχή δίψα για ανάπτυξη. Θέλω απλώς να βοηθήσω και να κάνω το καθήκον μου για να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ακόμη αυτή η ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγλος στόπερ.
Το παρασκήνιο της μεταγραφής
Η πορεία του Γκουέχι προς το «Έτιχαντ» δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Ο 25χρονος αμυντικός βρέθηκε μια ανάσα από τη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών, όμως η μετακίνηση ναυάγησε την τελευταία στιγμή. Η Σίτι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και τον έκανε τη δεύτερη μεγάλη προσθήκη της για τη χειμερινή περίοδο, μετά την άφιξη του Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ.
Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σίτι, ο Γκουέχι δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το έργο του Πεπ Γκουαρδιόλα, υπό την ηγεσία του οποίου ο σύλλογος έχει κατακτήσει 18 τρόπαια.
«Πρόκειται για μια απόλυτη κυριαρχία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις την εξέλιξη του συλλόγου και τη συνεχή δίψα για ανάπτυξη. Θέλω απλώς να βοηθήσω και να κάνω το καθήκον μου για να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ακόμη αυτή η ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγλος στόπερ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα