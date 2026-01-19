Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Μαρκ Γκουέχι μέχρι το 2031
SPORTS
Μαρκ Γκουέχι Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Μαρκ Γκουέχι μέχρι το 2031

Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο 5,5 ετών – «Απόλυτη κυριαρχία» δήλωσε για τη νέα του ομάδα ο 25χρονος στόπερ

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Μαρκ Γκουέχι μέχρι το 2031
Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ιανουαρίου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι από την Κρίσταλ Πάλας. Μετά από μήνες φημών και ενδιαφέροντος από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι «Πολίτες» κατάφεραν να κλείσουν τη συμφωνία έως το καλοκαίρι του 2031 με ένα ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια λίρες.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής
Η πορεία του Γκουέχι προς το «Έτιχαντ» δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Ο 25χρονος αμυντικός βρέθηκε μια ανάσα από τη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών, όμως η μετακίνηση ναυάγησε την τελευταία στιγμή. Η Σίτι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και τον έκανε τη δεύτερη μεγάλη προσθήκη της για τη χειμερινή περίοδο, μετά την άφιξη του Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σίτι, ο Γκουέχι δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το έργο του Πεπ Γκουαρδιόλα, υπό την ηγεσία του οποίου ο σύλλογος έχει κατακτήσει 18 τρόπαια.

«Πρόκειται για μια απόλυτη κυριαρχία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις την εξέλιξη του συλλόγου και τη συνεχή δίψα για ανάπτυξη. Θέλω απλώς να βοηθήσω και να κάνω το καθήκον μου για να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ακόμη αυτή η ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγλος στόπερ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης