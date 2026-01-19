Σοκαριστική αγκωνιά από ποδοσφαιριστή σε αντίπαλό του σε αγώνα στην Ουαλία, τον συνέλαβε η Αστυνομία - Δείτε βίντεο

Ο Τομ Τέιλορ, ποδοσφαιριστής της Treaddur Bay, ομάδας της Γ' κατηγορίας της Ουαλίας, συνελήφθη από την αστυνομία καθώς σε βίντεο που έγινε viral στα social media φαίνεται να χτυπά εν ψυχρώ αντίπαλο του την ώρα του αγώνα