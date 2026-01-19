Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Σοκαριστική αγκωνιά από ποδοσφαιριστή σε αντίπαλό του σε αγώνα στην Ουαλία, τον συνέλαβε η Αστυνομία - Δείτε βίντεο
Σοκαριστική αγκωνιά από ποδοσφαιριστή σε αντίπαλό του σε αγώνα στην Ουαλία, τον συνέλαβε η Αστυνομία - Δείτε βίντεο
Ο Τομ Τέιλορ, ποδοσφαιριστής της Treaddur Bay, ομάδας της Γ' κατηγορίας της Ουαλίας, συνελήφθη από την αστυνομία καθώς σε βίντεο που έγινε viral στα social media φαίνεται να χτυπά εν ψυχρώ αντίπαλο του την ώρα του αγώνα
Αν κάτι χαρακτηρίζει τους αγώνες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου είναι η άγρια ομορφιά τους. Κυριολεκτικά και μεταφορικά... Μεταφορικά είναι κάτι που δύσκολα το βιώνεις στις αναμετρήσεις των μεγαλύτερων κατηγοριών.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο όμως, σε αγώνα της 3ης κατηγορίας της Ουαλίας, ένας ποδοσφαιριστής μπέρδεψε τα αθλήματα καθώς με μία αδιανόητη ενέργεια έθεσε νοκ άουτ έναν αντίπαλο του. Για κακή του τύχη, καθώς «ξέχασε» ότι ζούμε στην εποχή των social media και των κινητών τηλεφώνων, η αγκωνιά που έριξε στον αντίπαλο του καταγράφηκε από τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τον αγώνα και πλέον κινδυνεύει σοβαρά με φυλάκιση.
Όλα αυτά συνέβησαν στον αγώνα Treaddur Bay FC - Porthmadog FC με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Τομ Τέιλορ της πρώτης. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει πέναλτι και με τους παίκτες παρατεταγμένους στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ο Τέιλορ χτύπησε με αγκωνιά τον επιθετικό των φιλοξενούμενων Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος σωριάστηκε στο χορτάρι έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.
Με την ολοκλήρωση του αγώνα (οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-2) το video είχε γίνει viral με εκατομμύρια προβολές κι αυτό το γεγονός κινητοποίησε την αστυνομία της Ουαλίας η οποία προχώρησε στη σύλληψη του Τέιλορ με την κατηγορία της επίθεσης.
Ο νταής ποδοσφαιριστής παραμένει υπό κράτηση μέχρις ότου του απαγγελθούν και επίσημα κατηγορίες, με το θύμα να βρίσκεται σπίτι του καθώς στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε αρχικά διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διάσειση.
Η Treaddur Bay εξέδωσε ανακοίνωση μετά από «έκτακτη γενική συνέλευση», γνωστοποιώντας ότι αποφάσισε την άμεση αποδέσμευση του Τέιλορ ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αλλά και από την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, τονίζοντας ότι «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή» και ότι το περιστατικό «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί».
Το περασμένο Σαββατοκύριακο όμως, σε αγώνα της 3ης κατηγορίας της Ουαλίας, ένας ποδοσφαιριστής μπέρδεψε τα αθλήματα καθώς με μία αδιανόητη ενέργεια έθεσε νοκ άουτ έναν αντίπαλο του. Για κακή του τύχη, καθώς «ξέχασε» ότι ζούμε στην εποχή των social media και των κινητών τηλεφώνων, η αγκωνιά που έριξε στον αντίπαλο του καταγράφηκε από τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τον αγώνα και πλέον κινδυνεύει σοβαρά με φυλάκιση.
Όλα αυτά συνέβησαν στον αγώνα Treaddur Bay FC - Porthmadog FC με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Τομ Τέιλορ της πρώτης. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει πέναλτι και με τους παίκτες παρατεταγμένους στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ο Τέιλορ χτύπησε με αγκωνιά τον επιθετικό των φιλοξενούμενων Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος σωριάστηκε στο χορτάρι έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.
Absolutely disgusting scenes at the weekend as a player from Welsh Club Treaddur Bay elbowed a player from Porthmadog FC with so much force, it knocked him out cold. 🤯— Football Away Days (@FBAwayDays) January 19, 2026
He shouldn’t be allowed to ever play the game again. 😤
Horrific! 😡pic.twitter.com/53PvPKZAUf
Με την ολοκλήρωση του αγώνα (οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-2) το video είχε γίνει viral με εκατομμύρια προβολές κι αυτό το γεγονός κινητοποίησε την αστυνομία της Ουαλίας η οποία προχώρησε στη σύλληψη του Τέιλορ με την κατηγορία της επίθεσης.
Ο νταής ποδοσφαιριστής παραμένει υπό κράτηση μέχρις ότου του απαγγελθούν και επίσημα κατηγορίες, με το θύμα να βρίσκεται σπίτι του καθώς στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε αρχικά διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διάσειση.
Η Treaddur Bay εξέδωσε ανακοίνωση μετά από «έκτακτη γενική συνέλευση», γνωστοποιώντας ότι αποφάσισε την άμεση αποδέσμευση του Τέιλορ ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, αλλά και από την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα, τονίζοντας ότι «δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή» και ότι το περιστατικό «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα