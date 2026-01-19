Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Κόπα Άφρικα: Ο προπονητής της Σενεγάλης αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου, δείτε βίντεο
Ο Παπέ Τιαό βλέποντας ότι η ένταση είχε μεταφερθεί και στην αίθουσα Τύπου αποχώρησε εν μέσω αποδοκιμασιών χωρίς να πει λέξη - Νωρίτερα είχε ζητήσει συγνώμη για την απόφαση του να αποσύρει την ομάδα στα αποδυτήρια
Οι απίθανες σκηνές συνεχίστηκαν και στο... τρίτο ημίχρονο του επεισοδιακού τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που βρήκε τη Σενεγάλη να θριαμβεύει με 1-0 του Μαρόκου...
Οι Μαροκινοί, διοργανωτές του τουρνουά, ήταν έξαλλοι με τον προπονητή της Σενεγάλης, καθώς αυτός ζήτησε από τους παίκτες του να αποχωρήσουν από το γήπεδο όταν δόθηκε το πέναλτι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων (το οποίο έχασε τελικά ο Μπραχίμι Ντίαζ) και όταν ο Τιαό εμφανίστηκε στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα Τύπου, συνοδευόμενος μάλιστα από την κόρη του (!) έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους συμπατριώτες του, αλλά και με αποδοκιμασίες από τους ντόπιους δημοσιογράφους.
Ο Σενεγαλέζος τεχνικός κάθισε στη θέση του και κοιτούσε ατάραχος τους εκπροσώπους του Τύπου να τον «στολίζουν» με διάφορες εκφράσεις, για να αποχωρήσει τελικά με παρότρυνση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας, προκαλώντας νέο γύρο αποδοκιμασιών...
Πάντως ο Τιαό μιλώντας στη μικτή ζώνη λίγο μετά το τέλος του τελικού είχε εμφανιστεί μετανιωμένος γι' αυτό που έκανε και αναγνώρισε το λάθος του.
«Δεν ήμασταν σύμφωνοι (με τις αποφάσεις του διαιτητή)», δήλωσε ο πρώην παίκτης των Μετς, Στρασβούργου και Σεντ-Ετιέν στο μικρόφωνο του beIN Sports. «Μετά από σκέψη, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανα, δηλαδή που είπα στους παίκτες μου να βγουν από το γήπεδο). Ζητώ συγγνώμη από το ποδόσφαιρο. Αφού το σκέφτηκα καλύτερα, τους ζήτησα να επιστρέψουν. Κάποιες φορές αντιδρούμε εν θερμώ…»
Ενώ εξηγώντας την αιτία της οργής του είπε: «Υπάρχει αυτό το πέναλτι (που δόθηκε υπέρ του Μαρόκου). Υπήρχε πραγματικά; Λίγο πριν, εμείς πετυχαίνουμε γκολ που δεν μέτρησε. Τώρα, αποδεχόμαστε τα λάθη του διαιτητή. Μπορεί να συμβούν. Δεν έπρεπε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Ζητάμε συγγνώμη από το ποδόσφαιρο».
The drama of the Africa Cup of Nations final continued after the final whistle, with Moroccan journalists walking out of Senegal boss Pape Thiaw’s press conference. 🫣 pic.twitter.com/rRLk2Lg2Eg— BBC Sport (@BBCSport) January 19, 2026
Senegal manager Pape Thiaw left his press conference as Moroccan journalists were not happy with him… pic.twitter.com/7xuzpQUgqe— george (@StokeyyG2) January 18, 2026
[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2025— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 18, 2026
"Je m'excuse pour le football !"
🇸🇳 Pape Thiaw est à notre micro après le sacre du Sénégal !#beINCAN2025 #SENMAR pic.twitter.com/boLSdsPKvh
