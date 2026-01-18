Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ 4-0 τον Παναθηναϊκό με καρέ του Γιόβιτς, ο ΠΑΟΚ 3-0 τον ΟΦΗ με κορυφαίο τον Χατσίδη
Αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 μετά την 17η αγωνιστική.
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ στην Τούμπα ενώ η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν από 41β αλλά η ομάδα του Λουτσέσκου είναι πρώτη αφού είχε κερδίσει την Ένωση στην έδρα της. Ο Ολυμπιακός έπεσε τρίτος αλλά έχει αγώνα λιγότερο από τις άλλες δύο ομάδες αφού αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (17η)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (Αναβολή)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ - Άρης 1-0
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
20:00 Βόλος - Ατρόμητος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 17 αγώνες)
ΠΑΟΚ 41
ΑΕΚ 41
Ολυμπιακός 39
Λεβαδειακός 31
Παναθηναϊκός 25
Βόλος 25
Άρης 21
Κηφισιά 19
Παναιτωλικός 15
ΟΦΗ 15
Αστέρας Τρίπολης 13
Ατρόμητος 13
ΑΕΛ 13
Πανσερραϊκός 8
*Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος και Ατρόμητος έχουν 16 αγώνες.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
17:00 Ολυμπιακός - Βόλος
19:30 Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ
20:00 ΑΕΛ - Πανσερραϊκός
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
16:00 Άρης-Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ- Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Κηφισιά- ΠΑΟΚ (Αναβολή)
