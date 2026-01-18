Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open: «Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ», δείτε βίντεο
«Είναι το καλύτερο χτύπημα στην καριέρα μου» είπε η Ελληνίδα τενίστρια που νίκησε με 2-0 σετ την Λεόλια Ζανζάν και προκρίθηκε στον β΄ γύρο του Australian Open
Με το δεξί ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο Australian Open κερδίζοντας 2-0 τη Λεόλια Ζανζάν (6-4, 6-2) και πήρε την πρόκριση στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης.
Ωστόσο αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν ούτε η νίκη της Σάκκαρη, ούτε η επιστροφή της από το 0-3 στο πρώτο σετ, αλλά το χτύπημα που έκανε και κέρδισε τον πόντο στο δεύτερο σετ.
Με τα game να είναι 4-2 υπέρ της η Σάκκαρη όχι μόνο αντέδρασε στο σερβίς της αντιπάλου της αλλά κατάφερε να περάσει το μπαλάκι δίπλα από το φιλέ πριν αυτό να προσγειωθεί στο ταρτάν για να κερδίσει τον πόντο.
«Αυτό είναι το σύνθημά για να σηκώσεις το σαγόνι σου από το πάτωμα μετά από ΑΥΤΗ την εκπληκτική επιστροφή της Σακκάρη» γράφτηκε στο βίντεο από τον λογαριασμό του Australian Open sto X.
«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ) και τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ) και τώρα από μένα. Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνούα» είπε μετά το τέλος του αγώνα η Σάκκαρη με τη δημοσιογράφο να συναινεί λέγοντας «το πιστεύω κι εγώ»
Στον δεύτερο γύρο η Μαρία Σάκκαρη περιμένει ν' αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μίρα Αντρέεβα και Ντόνα Βέκιτς, όπου και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.
Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τη Λεόλια Ζανζάν. Η Γαλλίδα ξεκίνησε το ματς και διατήρησε το service game της (1-0), το οποίο ακολούθησε ένα break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη (2-0). Από τη μεριά της, η Ελληνίδα προσπάθησε να πετύχει το break στο επόμενο service game της Ζανζάν, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το break point που εμφανίστηκε, βλέποντας την αντίπαλό της να κάνει το 3-0.
This is your cue to pick your jaw off the floor from THAT Sakkari stunner 🤯@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/dnllmS3I3i— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026
Βρήκε ρυθμό και με πέντε σερί games πήρε το σετ
Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τη Λεόλια Ζανζάν. Η Γαλλίδα ξεκίνησε το ματς και διατήρησε το service game της (1-0), το οποίο ακολούθησε ένα break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη (2-0). Από τη μεριά της, η Ελληνίδα προσπάθησε να πετύχει το break στο επόμενο service game της Ζανζάν, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το break point που εμφανίστηκε, βλέποντας την αντίπαλό της να κάνει το 3-0.
Στο τέταρτο game η Ελληνίδα τενίστρια διατήρησε το σερβίς της (3-1), με τη Γαλλίδα στη συνέχεια να κάνει ακόμη ένα hold (4-1). Από εκεί και πέρα η Νο.52 του κόσμου ανέβασε ρυθμό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αντίπαλό της. Με πέντε σερί games η Μαρία Σάκκαρη ανέτρεψε το σκορ στο σετ, το οποίο και έκλεισε με 6-4 για να πάρει προβάδισμα στην αναμέτρηση.
Με πληροφορίες από gazzetta.gr
#AO26 main draw Day 1, lesson no. 1: do not count Sakkari out!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026
6-4, 6-2, and she is through to the second round 👏 @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/v5F3zTxORs
Με ένα ακόμη σερί ήρθε η πρόκριση
